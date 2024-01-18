На востоке Казахстана выпало три месячные нормы снега: как справляются жители (видео)

В ВКО отмечается рекордное количество снега: в первую неделю января выпало три месячные нормы осадков. На помощь коммунальным службам в уборке снега пришли волонтеры, передает телеканал 24.kz.

Начало года для Восточно-Казахстанской области ознаменовалось рекордным количеством снега. В одном из районов области, как сообщает телеканал, даже ввели режим чрезвычайной ситуации природного характера из-за обильных осадков.

Снега много не только в Маркакольком районе, но и в городах Риддере и Алтае, куда и мобилизована вся необходимая техника. На помощь коммунальным службам пришли и волонтеры, которые занимаются очисткой дворов от снега. Есть даже так называемый женский отряд волонтеров Глубоковского района, которые наравне со службами борются со снегом и наледью.

"Адресов очень много. Мы вот периодически ходим, как снег выпал, чистим", - говорит командир отряда, волонтер Лаура Нуркасынова.

Волонтеры в основном помогают одиноким сельчанам и инвалидам. К примеру, пенсионерке Галине Гусак разгрести такие сугробы не по силам. Вот здесь и нужны помощники.

"У нас же здесь социальная организация - и у них у каждого 7-8 человек. Есть у нас пенсионерки, дети в России живут. Как они могут? У некоторых - вообще в Хабаровске. Как же ей не нужна помощь?" - делится жительница поселка Глубокое Галина Гусак.

По информации телеканала, несмотря на то, что начало зимы в регионе выдалось малоснежным, буквально в первую неделю января в регионе выпало 3 месячные нормы осадков. По данным "Казгидромета", на метеостанциях Алтай и Маркаколь зафиксировано от 90 до 148 сантиметров снега.

Сообщается также, что недавно спасателям пришлось почти 7 часов преодолевать 45 километров на вездеходе до ближайшей больницы, чтобы отвезти роженицу.

"Большое количество снега выпало у нас в Маркакольском районе. Накануне мы там оказывали аварийно-спасательные работы, доставляли с помощью высокопроходимой техники беременную женщину, которой потребовалась экстренная помощь. И, как вы видите, наши спасатели стараются участвовать в каждой акции, приходить на помощь", - говорит пресс-секретарь ДЧС ВКО Марина Лискова.

Ранее мы писали о том, что в интернете распространились видео из ВКО, где высота снежного покрова местами уже достигла двух метров. Для доставки продуктов и лекарств в Курчумский район, наиболее пострадавший от снегопадов, направили вертолет.

В Курчумском районе был введен режим ЧС природного характера. Здесь обильные снегопады длились 10 дней, из-за чего несколько сел оказались отрезаны от внешнего мира, а местным школьникам пришлось уйти на дистанционку.

Мы также писали, что в регионе, чтобы доставить беременную женщину в больницу, спасатели ВКО более 7 часов по сугробам, достигающим полутора метров в высоту, добирались до села Кайнарлы, отрезанного от других населенных пунктов.