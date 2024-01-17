Казахстанец на авто с фальшивыми номерами "насобирал" 2,5 млн штрафов

В Жамбылской области полицейские задержали водителя, который за несколько месяцев нарушил ПДД почти на 2,5 млн тенге. Его лишили водительских прав, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, сотрудники адмполиции выявили автомобиль Toyota Camry золотистого цвета, у водителя которого за несколько месяцев накопилось 54 нарушения скоростного режима на сумму 2 млн 457 тысяч 350 тенге.

"Полицейские вычислили 31-летнего водителя с помощью камер видеонаблюдения. На него были составлены административные протоколы по частям 3 и 4 статьи 590 КоАП РК за установку и управление транспортным средством с заведомо подложными государственными регистрационными номерными знаками.

Водитель также оштрафован на 27 690 тенге и решением суда лишен права управления транспортным средством на один год, а также подвергнут административному аресту на сутки", – рассказали стражи порядка.

Сейчас машина правонарушителя водворена на специализированную штрафстоянку.

При этом отмечается, что на настоящем регистрационном номерном знаке этого авто нет ни одного нарушения ПДД.

Добавим, что согласно статье 590 КоАП РК:

по части 3 – установка на транспортном средстве заведомо подложных или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге).

или поддельных государственных регистрационных номерных знаков (знака) влечет штраф на физических лиц в размере 15 МРП (55 380 тенге). по части 4 – управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть, влечет административный арест до 5 суток и лишение права управления транспортными средствами на срок 1 год.

Также напомним, что в середине декабря алматинские полицейские водворили на штрафстоянку автомобиль Mercedes-Benz G-класса, за которым числятся штрафы более чем на миллион тенге.

А еще раньше полиция Туркестанской области задержала мужчину, который более 70 раз нарушил правила дорожного движения. Сумма штрафов составила свыше 1,2 миллиона тенге.

Кроме того, мы рассказывали, как в начале июня прошлого года в Таразе стражи порядка задержали нарушителя ПДД.

По данным полиции, водитель установил на авто подложный государственный регистрационный номерной знак и, чувствуя свою безнаказанность, ежедневно нарушал правила дорожного движения. Всего у него накопился 101 неоплаченный штраф на общую сумму более 900 тыс. тенге.