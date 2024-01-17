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Более тысячи рабочих и 400 единиц техники понадобилось, чтобы убрать выпавший в Алматы снег (видео)

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Снег в Алматы
Снег в Алматы. Кадр из видео: пресс-служба акимата города

В Алматы сегодня выпало 19 см снега. В его уборке задействованы свыше тысячи дорожных рабочих и 425 единиц техники, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

По данным РГП "Казгидромет", с 22:30 16 января до 08:30 17 января в южной столице выпало 19 см снега. Работы по его уборке проводятся в круглосуточном режиме.

Как сообщили в акимате, ночью работала 421 единица спецтехники, с утра задействованы 425 единиц спецтехники, в том числе 146 пескоразбрасывателей и 1143 дорожных рабочих.

"С 02:30 производилось сгребание снега 13 колоннами в сопровождении патрульных машин дорожной полиции.

С 05:00 силами 168 единиц малогабаритной уборочной техники ведется подметание тротуаров, которое продолжается по настоящее время. Усилены работы по расчистке остановок, парковочных "карманов" надземных переходов, проездов к социально значимым объектам", – говорится в сообщении.

Работы по уборке снега
Работы по уборке снега. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве отметили, что с целью снижения нагрузки на городской трафик с 07:00 осуществляется дозаправка техники и заполнение пескоразбрасывателей противогололедным материалом. С 10:30 будет начат новый цикл подметания проезжих частей дорог и формирование валов для вывоза снега на снежные полигоны.

Работы по уборке снега
Работы по уборке снега. Фото: пресс-служба акимата Алматы

В акимате также напомнили, что в связи со штормовым предупреждением, объявленным в мегаполисе, спасатели призвали жителей быть предельно осторожными и внимательными на дорогах в условиях гололедицы.

Сегодня утром мы писали, что синоптики обещали в Алматы снегопад. Температура днем составит до -3 градусов, а ночью опустится до -9 градусов.

Что делать при гололеде:

Спасатели одного из региональных ДЧС озвучили рекомендации для автомобилистов во время гололеда:

  • запрещается осуществлять резкое торможение и отпускать педаль газа. Под запрет попадает и выключение сцепления. Эти действия приведут лишь к тому, что ваш автомобиль вынесет с дороги;
  • не выпускайте руль из рук, но и не крутите его резко в разные стороны;
  • при преодолении подъемов немного увеличьте скорость, чтобы в самом процессе не приходилось переключать передачу;
  • обязательно соблюдайте дистанцию;
  • не прибегайте к резким маневрам во время обгона;
  • в аварийной ситуации выручить может использование ручного тормоза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055934-skolko-snega-segodnya-vypalo-v-almaty/

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