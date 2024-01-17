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Полтора метра снега: спасатели более 7 часов прорывались до занесенного села в ВКО (видео)

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Спасатели на "Шерпах" едут в село Кайнарлы в ВКО
Спасатели на "Шерпах". Кадр из видео: ДЧС ВКО

Чтобы доставить беременную женщину в больницу, спасатели ВКО более 7 часов по сугробам, достигающим полутора метров в высоту, добирались до села Кайнарлы, отрезанного от других населенных пунктов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, спасателям поступил сигнал о том, что в селе Кайнарлы Курчумского района требуется срочная транспортировка беременной женщины в медицинское учреждение.

На помощь выдвинулись сотрудники оперативно-спасательного отряда ДЧС ВКО на высокопроходимых автомобилях "Шерп". Преодолевая огромные толщи снега, достигающие более полутора метров в высоту, спасатели прорывались до оставшегося в снегу населенного пункта.

Спасатели едут в занесенное снегом село Кайнарлы
Спасатели едут в село. Фото: ДЧС ВКО

Понадобилось более 7 часов и упорство сотрудников, чтобы справиться с трудной дорогой. Беременную женщину 2002 года рождения благополучно транспортировали до ближайшей больницы, которая расположена в селе Маркаколь.

Сотрудники ДЧС ВКО транспортируют беременную женщину на вездеходах "Шерп" в больницу
Спасатели помогают женщине добраться в больницу. Фото: ДЧС ВКО

Напомним, ранее в Сети распространились видео из Восточно-Казахстанской области с сугробами высотой с человеческий рост. В Маркаколе, где были сняты кадры, осадки шли на протяжении уже 13 дней.

Населенные пункты Маркакольского и Тоскаинского сельских округов оказались отрезаны из-за отсутствия дорог. В Курчумском районе объявили чрезвычайную ситуацию природного характера.

Дороги в села пробивает спецтехника, а для доставки продуктов и лекарств направили вертолет.

Позже в акимате Курчумского района сообщили, что расчистили от снега уже 25 километров дорог. В направлении Маркаколя, Караоя, Кайнарлы на 16 января остались нерасчищенными около восьми километров пути.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055918-poltora-metra-snega-spasateli-bolee-7-chasov-proryvalis-do-zanesennogo-sela-v-vko-video/

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