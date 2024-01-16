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Сугробы с человеческий рост: продукты доставляют на вертолете в ВКО (видео)

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Лошадь в снегу в ВКО
Лошадь в снегу. Кадр из видео: tiktok.com/@luzzat1974

В интернете распространились видео из ВКО, где высота снежного покрова местами уже достигла двух метров. Для доставки продуктов и лекарств в Курчумский район, наиболее пострадавший от снегопадов, направили вертолет, передает NUR.KZ.

В Сети появились видео из Восточно-Казахстанской области с сугробами высотой с человеческий рост.

На кадрах видно, как лошадь увязает в снегу, а люди такие снежные заносы могут преодолеть только на лыжах. Отмечается, что в Маркаколе, где было снято видео, снег идет уже 13 дней.

В другом ролике рассказали, что довезти ребенка в больницу в районный центр удалось только с помощью спасателей. Они прибыли на специальной технике, обладающей повышенной проходимостью.

Как сообщили в акимате ВКО изданию YK-news.kz, высота снежного покрова местами достигает двух метров. В Курчумском районе объявили чрезвычайную ситуацию природного характера. С 7 января здесь ежедневно идет снег.

Населенные пункты Маркакольского и Тоскаинского сельских округов оказались отрезаны из-за отсутствия дорог. С 8 января школьники в обоих округах учатся дистанционно.

По данным управления транспорта и автомобильных дорог, на сегодняшний день дороги в села пробивают 24 единицы спецтехники.

"Однако работы затруднены в связи с бураном", - сообщили в акимате ВКО.

В Курчумский район также прибыла высокопроходимая техника ДЧС. Сегодня, 16 января, сюда отправили вертолет, чтобы доставить продукты питания и лекарства.

А 10 января колонна из 30 машин застряла на трассе Усть-Каменогорск - Алтай из-за лавины. Движение было парализовано более двух часов, пока специальная техника добиралась до места, чтобы разблокировать проезд от снежного завала.

Также на прошлой неделе в Восточно-Казахстанской области огромная масса снега с крыши упала на жительницу города Алтая и буквально сбила ее с ног. Видео с инцидентом распространилось в Сети. Позже женщина рассказала о том, как это произошло.

Вертолет привез продукты и лекарства для жителей ВКО
Вертолет доставляет продукты и лекарства. Фото: акиматВКО/yk-news.kz

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055744-sugroby-s-chelovecheskiy-rost-produkty-dostavlyayut-na-vertolete-v-vko-video/

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