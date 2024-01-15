За попытку вывезти из Астаны 160 тыс. долларов задержали мужчину в аэропорту

Пассажир пытался провезти через аэропорт Астаны 160 тысяч долларов США, что в 16 раз выше положенных к провозу 10 тысяч долларов, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, пассажир с крупной суммой денег был задержан после предполетного досмотра.

"Сотрудниками подразделения досмотра службы авиационной безопасности международного аэропорта Астаны в ходе производства предполетного досмотра в багаже у пассажира были выявлены денежные средства в количестве около 160 000 долларов США.

После этого данный пассажир вместе с денежными средствами был передан сотрудникам соответствующих органов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале аэропорта.

Здесь же напомнили, что в соответствии с Указом президента Казахстана "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" от 14 марта 2022 года запрещается вывоз наличной иностранной валюты в сумме, превышающей эквивалент 10 000 долларов США.

Напомним, в мае прошлого года мы писали о том, что почти 100 тыс. евро и 10 тыс. долларов незаконно пытались вывезти из Казахстана.

Поясним, что в соответствии с указом главы государства "О мерах по обеспечению финансовой стабильности Республики Казахстан" установлен запрет на вывоз:

наличной иностранной валюты и (или) денежных инструментов в иностранной валюте в сумме, превышающей эквивалент 10 000 (десять тысяч) долларов США и рассчитанной по курсу Национального банка РК, установленному на дату вывоза;

золотых слитков аффинированного золота 5, 10, 20, 50 и 100 г и инвестиционных монет из золота "ALTYN BARYS" и из серебра "KÚMIS BARYS", выпускаемых Национальным банком РК, а также аффинированного золота свыше 100 г.

При этом в Кодексе об административных правонарушениях РК существует статья 551, в которой установлено наказание за недекларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах.

Так, не декларирование либо недостоверное декларирование физическими лицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу Евразийского экономического союза и подлежащих письменному декларированию, влечет штраф в размере 10 МРП (34,5 тыс. тенге).