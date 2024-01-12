Как у казахстанцев крадут аккаунты в WhatsApp, наглядно показала полиция (видео)

В Казахстане участились случаи взлома аккаунтов WhatsApp. В департаменте полиции Астаны наглядно показали, какие схемы злоумышленники используют и как этого можно избежать, передает NUR.KZ.

Сейчас, как сообщает департамент полиции Астаны в Instagram, участились факты неправомерного доступа в мессенджере WhatsApp от имени пострадавших. Отмечается, что всем контактам осуществляется рассылка с просьбой одолжить денежные средства, при этом указываются реквизиты банковских счетов третьих лиц.

"Установлено, что злоумышленники получают доступ к личному аккаунту WhatsApp, используя вредоносную ссылку, после прохождения по указанной ссылке получают доступ к учетной записи.

В связи с этим предупреждаем и призываем граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам, а также ни в ком случае не вводить свои личные данные", - предупредили в ведомстве.

В полиции добавили, что в случае, если пользователь все-таки случайно прошел по подозрительной ссылке, можно проверить наличие параллельного доступа к WhatsApp-аккаунту, зайдя в "Настройки" в этом же мессенджере и перейдя во вкладку "Привязанные устройства".

"Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии. Лучше всего включите двухшаговую проверку, чтобы усилить защиту своего аккаунта", - рекомендовали в департаменте полиции.

Казахстанцам, в случае получения от знакомых сообщения с просьбой одолжить денежные средства, стражи порядка рекомендуют перед тем, как отправлять, позвонить этому самому знакомому и лично убедиться в необходимости перевода денег.

Ранее полиция уже предупреждала казахстанцев о новой схеме взлома аккаунта в WhatsApp. Отмечается, что мошенники впоследствии с использованием взломанного аккаунта в WhatsApp могут разослать всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета третьих лиц.

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Мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы. На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.

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