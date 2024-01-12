Как у казахстанцев крадут аккаунты в WhatsApp, наглядно показала полиция (видео)
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В Казахстане участились случаи взлома аккаунтов WhatsApp. В департаменте полиции Астаны наглядно показали, какие схемы злоумышленники используют и как этого можно избежать, передает NUR.KZ.
Сейчас, как сообщает департамент полиции Астаны в Instagram, участились факты неправомерного доступа в мессенджере WhatsApp от имени пострадавших. Отмечается, что всем контактам осуществляется рассылка с просьбой одолжить денежные средства, при этом указываются реквизиты банковских счетов третьих лиц.
"Установлено, что злоумышленники получают доступ к личному аккаунту WhatsApp, используя вредоносную ссылку, после прохождения по указанной ссылке получают доступ к учетной записи.
В связи с этим предупреждаем и призываем граждан не переходить по сомнительным ссылкам, которые тиражируются, как правило, в виде розыгрыша призов, голосования за детей, опросника по любым темам, а также ни в ком случае не вводить свои личные данные", - предупредили в ведомстве.
В полиции добавили, что в случае, если пользователь все-таки случайно прошел по подозрительной ссылке, можно проверить наличие параллельного доступа к WhatsApp-аккаунту, зайдя в "Настройки" в этом же мессенджере и перейдя во вкладку "Привязанные устройства".
"Если в данной вкладке отобразится неизвестное устройство, которое вы не привязывали, немедленно осуществите выход из данной сессии. Лучше всего включите двухшаговую проверку, чтобы усилить защиту своего аккаунта", - рекомендовали в департаменте полиции.
Казахстанцам, в случае получения от знакомых сообщения с просьбой одолжить денежные средства, стражи порядка рекомендуют перед тем, как отправлять, позвонить этому самому знакомому и лично убедиться в необходимости перевода денег.
Ранее полиция уже предупреждала казахстанцев о новой схеме взлома аккаунта в WhatsApp. Отмечается, что мошенники впоследствии с использованием взломанного аккаунта в WhatsApp могут разослать всем имеющимся контактам текст с просьбой выслать деньги под различными предлогами, указывая при этом подставные счета третьих лиц.
Мы также писали о случае, когда в поисках приумножения капитала 26-летняя жительница Щучинска прошла по ссылке в Instagram и лишилась 5 млн тенге.
Мошенники постоянно придумывают новые способы получения персональных данных, чтобы использовать их для получения наживы. На сайте "Электронного правительства" представлена информация, как обезопасить информацию о себе и не стать жертвой мошенников.
Правила безопасности по защите персональных данных
- Не пишите PIN-код на карте и не сообщайте его другим, не вводите его нигде кроме банкоматов и POS-терминалов.
- Никому не сообщайте полные реквизиты своей карты и не выкладывайте ее фотографии в сети или мессенджерах. Если кто-то хочет перевести вам деньги, ему нужен только номер карты или просто номер телефона.
- Никогда не озвучивайте и не отправляйте незнакомым людям свои персональные данные, включая копии документов, удостоверяющих личность.
- Не публикуйте свои личные и банковские данные в интернете, не теряйте из виду свою карту при проведении платежей в кафе/ресторане.
- Воздержитесь от участия в сомнительных интернет-конкурсах и лотереях, в которых требуется дать персональную информацию.
- Если вы собираетесь совершить онлайн-покупку, убедитесь, что сайт действительно принадлежит интернет-магазину и внимательно проверьте написание сайта в адресной строке, он должен начинается с HTTPS и символа закрытого замка.
- Заведите отдельную карту, предназначенную только для покупок в интернете.
- Подключите сервис SMS/Push-уведомлений, чтобы оперативно получать данные транзакций по вашим картам.
- Внимательно читайте содержимое SMS/Push-сообщений, если пришло сообщение об операции, которую вы не совершали - не вводите пароль и позвоните в банк.
- Никогда не вводите пароль для отмены или аннулирования операций - такие запросы формируют только мошенники.
- Узнайте в банке и при наличии возможности попросите включить функцию 3D-Secure (VISA) или SecureCode (MasterCard) для своей платежной карты. Используйте сложные пароли для своей электронной почты и личных кабинетов на сайтах. Пароли типа 12345 или Password не смогут вас защитить. Пароли должны быть разными, более 10 символов, с прописными и строчными буквами, цифрами и специальными символами. Старайтесь, чтобы пароль имел для вас смысл и вы могли его легко запомнить. Храните его в тайне.
- Если вы ввели данные карты на сомнительном сайте или сообщили их по ошибке мошенникам, то позвоните в банк для немедленной блокировки карты.
- Воздержитесь от установки на ваши электронные устройства сомнительных программ.
- Не используйте публичные (открытые) Wi-Fi сети для доступа в личный интернет-банкинг. Используйте лицензионное антивирусное программное обеспечение на устройствах с которых подключаете сервисы интернет банкинга.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055223-kak-u-kazahstantsev-kradut-akkaunty-v-whatsapp-naglyadno-pokazala-politsiya-video/