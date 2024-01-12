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Ученик умер на уроке в Шымкенте

Опубликовано:

Мальчик стоит у окна
Мальчик. Иллюстративное фото: Oliver Helbig / Getty Images

Школьник умер во время урока физкультуры в Шымкенте. Восьмиклассник скончался до приезда скорой помощи, передает NUR.KZ со ссылкой на городское управление образования.

Как сообщает пресс-служба ведомства, 11 января 2024 года во время урока физкультуры в общеобразовательной средней школе № 48 ученик 8-го класса потерял сознание.

Школьная медсестра быстро добралась до спортивного зала, оказала первую помощь и вызвала скорую медицинскую помощь. Прибывшая на вызов бригада медиков вызвала вторую специальную экстренную помощь. Однако до ее приезда у ребенка остановилось сердце и он скончался. В настоящее время компетентные органы проводят расследование.

В семье 1 дочь и 2 сына. Погибший мальчик - средний ребенок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055204-uchenik-umer-na-uroke-v-shymkente/

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