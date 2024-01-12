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Жители Рудного остались без отопления из-за прорыва

Опубликовано:

Ремонтные работы
Ремонтные работы. Фото: ТОО "Рудненские тепловые сети"

15 жилых домов отключили от отопления в Рудном из-за прорыва - в одном из домов произошла поломка. В ТОО "Рудненские тепловые сети" прокомментировали ситуацию, передает NUR.KZ.

Как пояснили в компании, сегодня утром поступила заявка от жителя дома на улице Чекмарева о необходимости аварийного отключения улицы.

Причина - порыв на батарее в доме. Как оказалось, запорная арматура у жильца в нерабочем состоянии.

Под отключение попали 15 домов.

"Данная ситуация возникла в следствии ненадлежащей подготовки своих внутренних сетей и отсутствии работоспособной запорной арматуры как на вводе в дом, так и внутри дома. Факт такой не единичный, жители частного сектора не считают нужным содержать и готовить к отопительному сезону свои внутренние сети", - прокомментировали в ТОО.

В настоящее время ведутся ремонтные работы.

Как сообщили в акимате города корреспондентам МИА "Казинформ", на данный момент проводится заполнение системы водой, авария ликвидирована.

Отметим, по информации "Казгидромет" сегодня, 12 января, в Рудном днем ожидается мороз до -21 градуса. Также прогнозируется переменная облачность, снег, метель.

Ночью в городе похолодает до -26 градусов.

В настоящее время в Костанайской области наблюдаются морозы - в некоторых районах по ночам столбики термометров падают ниже -30 градусов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055157-zhiteli-rudnogo-ostalis-bez-otopleniya-iz-za-proryva/

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