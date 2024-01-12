Почти 900 лебедей погибло в Мангистау: экологи выявили превышения загрязняющих веществ

Число погибших лебедей на озере Караколь в Мангистауской области достигло 870 особей. Проводятся дополнительные исследования, передает NUR.KZ со ссылкой на региональный департамент экологии.

По данным ведомства, всего с 21 декабря 2023 года по 9 января 2024 года обнаружено и утилизировано 870 погибших лебедей. Обследование озера Караколь проводится ежедневно, составлены графики дежурств инспекторов территориальных инспекций и сотрудников заповедника.

Как сообщил руководитель областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Габбас Досатов, сейчас ожидаются результаты дополнительных исследований, которые проводятся прибывшими в регион орнитологами Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана.

Результаты первичных исследований выявили, что лебеди умерли в результате заражения птичьим гриппом.

"Озеро Караколь является особо охраняемой природной территорией республиканского значения. Работы по охране заказника осуществляются Устюртским государственным природным заповедником. Инспекторами заповедника, проводившими рейды, и были обнаружены первые тушки погибших лебедей. Эту информацию они оперативно передали в соответствующие органы, предприняв все необходимые меры", – заявил он.

Также ранее стало известно, что экологи проверили причастность отеля Rixos к гибели лебедей на Караколе.

Гибель лебедей на озере Караколь

Напомним, в конце декабря туши 30 лебедей обнаружили инспекторы Каракия-Каракольского природного заказника в районе озера Караколь.

Чуть позже стали известны результаты экспертизы по факту гибели десятков лебедей на берегу озера Караколь близ Актау. Тогда сообщалось, что пернатые умерли от птичьего гриппа.

Также сообщалось, что причиной гибели птиц могла стать нехватка пищи. Специалисты объясняли, что птицам не хватает еды, из-за истощения их иммунитет падает, они заражаются птичьим гриппом и умирают. Тогда же предлагалось организовать кормление оставшихся на озере лебедей.

Однако позже специалисты призвали не подкармливать лебедей. Отмечалось, что подкормка может представлять крайнюю опасность для всей экосистемы.