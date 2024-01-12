Дом, в котором выдали квартиры инвалидам и многодетным, начал разваливаться на юге Казахстана (видео)

В селе Казыгурт в Туркестанской области несколько семей экстренно эвакуировали из двухэтажного дома - здание, построенное год назад, начало разваливаться, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, многоквартирный дом был сдан в эксплуатацию год назад - в декабре 2022-го квартиры в двухэтажке выдали инвалидам и многодетным семьям. Однако теперь некоторые из них вынуждены съехать из жилья - полы под ногами просто проваливаются, кирпичная кладка разошлась так, что в трещины можно свободно просунуть руку.

Люди рассказывают, что ночью бежали отсюда в страхе остаться под завалами.

"Вчера как пошли огромные трещины. Дом прямо разваливаться начал. Мы выбегали на улицу под треск стен. Срочно вызвали чиновников, они нас пока разместили в другом доме", - поделилась Мария Сейткулова.

Сильно пострадали несколько квартир. Их жильцов разместили в соседнем доме для госслужащих. Но и те, у кого стены на первый взгляд кажутся целыми, возвращаться не хотят, потому что боятся за свои жизни.

По словам жильцов, трещины растут на глазах, и люди боятся, что он просто сложится и похоронит их под обломками. Жильцы уверены, что с самого начала при строительстве было много нарушений.

"Нас поселили в уже аварийный дом! Они построили его на болоте! С самого начала было видно, что фундамент плохой, арматуры не хватало. Мой брат-строитель меня еще тогда предупреждал, что дом и пяти лет не простоит. А он всего год выдержал! По ночам спали под скрежет и треск стен", - возмущена Ергуль Тойшиева.

По данным телеканала, очередников из льготной категории инвалидов и многодетных семей поселили здесь в декабре 2022 года.

В акимате заявили, дело вовсе не в плохом качестве строительства, а жильцы сами во всем виноваты. В доме нет канализации, а септики они вовремя не выкачивали. Из-за воды дом якобы и просел.

"Из-за того, что не убирали вовремя стоки из септиков, пошла обратка. А поскольку здесь не предусмотрен подвал, вода копилась под домом. Я сам во время строительства здесь ходил, смотрел, все было хорошо утрамбовано. Никакой опасности для жителей нет", - заявил заместитель акима Казыгуртского района Нурсултан Медеуов.

Чиновники уверяют, что людям ничего не грозит. Но вот жильцы возвращаться сюда не намерены, пока здание не пройдет экспертизу.

Источник: КТК