Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дом, в котором выдали квартиры инвалидам и многодетным, начал разваливаться на юге Казахстана (видео)

Опубликовано:

Трещина в стене
Трещина в стене. Кадр из видео: телеканал КТК

В селе Казыгурт в Туркестанской области несколько семей экстренно эвакуировали из двухэтажного дома - здание, построенное год назад, начало разваливаться, передает сайт телеканала КТК.

По данным телеканала, многоквартирный дом был сдан в эксплуатацию год назад - в декабре 2022-го квартиры в двухэтажке выдали инвалидам и многодетным семьям. Однако теперь некоторые из них вынуждены съехать из жилья - полы под ногами просто проваливаются, кирпичная кладка разошлась так, что в трещины можно свободно просунуть руку.

Люди рассказывают, что ночью бежали отсюда в страхе остаться под завалами.

"Вчера как пошли огромные трещины. Дом прямо разваливаться начал. Мы выбегали на улицу под треск стен. Срочно вызвали чиновников, они нас пока разместили в другом доме", - поделилась Мария Сейткулова.

Сильно пострадали несколько квартир. Их жильцов разместили в соседнем доме для госслужащих. Но и те, у кого стены на первый взгляд кажутся целыми, возвращаться не хотят, потому что боятся за свои жизни.

По словам жильцов, трещины растут на глазах, и люди боятся, что он просто сложится и похоронит их под обломками. Жильцы уверены, что с самого начала при строительстве было много нарушений.

"Нас поселили в уже аварийный дом! Они построили его на болоте! С самого начала было видно, что фундамент плохой, арматуры не хватало. Мой брат-строитель меня еще тогда предупреждал, что дом и пяти лет не простоит. А он всего год выдержал! По ночам спали под скрежет и треск стен", - возмущена Ергуль Тойшиева.

По данным телеканала, очередников из льготной категории инвалидов и многодетных семей поселили здесь в декабре 2022 года.

В акимате заявили, дело вовсе не в плохом качестве строительства, а жильцы сами во всем виноваты. В доме нет канализации, а септики они вовремя не выкачивали. Из-за воды дом якобы и просел.

"Из-за того, что не убирали вовремя стоки из септиков, пошла обратка. А поскольку здесь не предусмотрен подвал, вода копилась под домом. Я сам во время строительства здесь ходил, смотрел, все было хорошо утрамбовано. Никакой опасности для жителей нет", - заявил заместитель акима Казыгуртского района Нурсултан Медеуов.

Чиновники уверяют, что людям ничего не грозит. Но вот жильцы возвращаться сюда не намерены, пока здание не пройдет экспертизу.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055103-dom-v-kotorom-vydali-kvartiry-invalidam-i-mnogodetnym-nachal-razvalivatsya-na-yuge-kazahstana-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.