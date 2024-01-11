Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Разбившего теплую остановку в Костанае мужчину оштрафовали и заставили делать ремонт (видео)

Опубликовано:

Сломали дверь на остановке в Костанае
Сломали дверь. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Житель Костаная разбил дверь на одной из теплых остановок города - он был задержан и предстал пред судом, передает NUR.KZ со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД РК.

Полицейские задержали мужчину, разбившего теплую остановку в Костанае.

По информации стражей порядка, в ночь с 23-го на 24-е декабря 2023 года нарушителем была разбита стеклянная дверь теплого остановочного павильона, расположенного на одной из главных улиц Костаная.

Полиция установила хулигана с помощью видеонаблюдения - им оказался 31-летний житель Костанайского района.

Также выяснилось, что он совершил эти действия в состоянии алкогольного опьянения.

Судом он был признан виновным за совершение умышленного повреждения имущества, хулиганство и появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Правонарушитель восстановил за свой счет стеклянную дверь остановочного павильона. Кроме того ему предстоит оплатить штраф.

Отметим, что часто такие инциденты происходят в Астане - несколько подобных случаев зафиксированы в 2023 году.

Например, в ноябре полицией был задержан 18-летний парень, разбивший стекло остановочного павильона. Материал по данному факту был направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Также в ноябре астанчанина, выбившего стеклянную стену автобусной остановки, сняли на видео. Полицейские установили его личность и привлекли к ответственности.

Еще один инцидент произошел в сентябре минувшего года - вандалы разгромили стекло на автобусной остановке в Астане.

А в Актау подросток сам снял на видео, как разбил стекло остановочного комплекса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2055047-razbivshego-tepluyu-ostanovku-v-kostanae-muzhchinu-oshtrafovali-i-zatsavili-delat-remont/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.