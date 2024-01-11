Разбившего теплую остановку в Костанае мужчину оштрафовали и заставили делать ремонт (видео)

Житель Костаная разбил дверь на одной из теплых остановок города - он был задержан и предстал пред судом, передает NUR.KZ со ссылкой на новостной Telegram-канал МВД РК.

Полицейские задержали мужчину, разбившего теплую остановку в Костанае.

По информации стражей порядка, в ночь с 23-го на 24-е декабря 2023 года нарушителем была разбита стеклянная дверь теплого остановочного павильона, расположенного на одной из главных улиц Костаная.

Полиция установила хулигана с помощью видеонаблюдения - им оказался 31-летний житель Костанайского района.

Также выяснилось, что он совершил эти действия в состоянии алкогольного опьянения.

Судом он был признан виновным за совершение умышленного повреждения имущества, хулиганство и появление в общественном месте в нетрезвом виде.

Правонарушитель восстановил за свой счет стеклянную дверь остановочного павильона. Кроме того ему предстоит оплатить штраф.

Отметим, что часто такие инциденты происходят в Астане - несколько подобных случаев зафиксированы в 2023 году.

Например, в ноябре полицией был задержан 18-летний парень, разбивший стекло остановочного павильона. Материал по данному факту был направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.

Также в ноябре астанчанина, выбившего стеклянную стену автобусной остановки, сняли на видео. Полицейские установили его личность и привлекли к ответственности.

Еще один инцидент произошел в сентябре минувшего года - вандалы разгромили стекло на автобусной остановке в Астане.

А в Актау подросток сам снял на видео, как разбил стекло остановочного комплекса.