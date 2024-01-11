"Нарушили законодательство": нелегалы из Африки депортированы из Казахстана (видео)

Нелегалы из Африки отправлены домой полицией Алматы. Они были задержаны за нарушение миграционного законодательства, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщается на информационном медиапортале МВД, в Алматы 19 граждан стран африканского континента задержаны за нарушение миграционного законодательства Казахстана. Теперь их депортируют из страны.

"Данные иностранцы в период пребывания в нашей стране нарушили законодательство в сфере миграции населения, в частности, не покинули территорию Казахстана в установленные законом сроки и постановление суда подвергнуты административному взысканию в виде выдворения за пределы нашего государства", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в депортации нелегалов помощь оказывает местный акимат. Сама депортация, как уточняется, пройдет в несколько этапов.

"Отправка следующей партии нелегалов из Африки запланирована до конца января", – уточнил начальник управления миграционной службы департамента полиции Алматы Асхат Бутунчинов.

К слову, это не первый случай, когда в Алматы выявляют нелегалов из Африки. В августе прошлого года в ходе локальных рейдов стражи порядка выявили нелегалов из Африки - 11 человек проживали в нашей стране незаконно.

В октябре прошлого года полиция Алматы сообщила о задержании 29 граждан стран Африки, нелегально проживавших в мегаполисе. Часть из них сразу же депортировали.

В декабре в МВД сообщали о том, что более 300 нелегальных мигрантов, среди которых были граждане Турции и Нигерии, выявлены в Алматы только за неделю. Часть из них выдворили из Казахстана сразу.