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Задействовали вертолет: пропавших людей нашли в Атырауской области

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Вездеходы ДЧС ищут людей в Атырауской области
Поисково-спасательная операция. Фото: ДЧС Атырауской области

Сегодня ночью были найдены трое пропавших жителей Атырауской области. Для их поисков был задействован вертолет МЧС и 11 единиц техники. Спасательные работы осложнялись метелью и морозами, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщает пресс-служба ведомства, сегодня в 03.20 силами ДЧС Атырауской области пропавшие люди 1984, 1986 и 1996 годов рождения были благополучно найдены в месте "Ораз мола" Кызылкогинского района, в 120 км от поселка Доссор Макатского района.

"Спасательная операция по поиску пропавших людей проводилась комбинированным способом: в пешем порядке, на автотранспорте, также осуществлялся аэровизуальный поиск авиацией МЧС", - рассказали в ДЧС региона.

Поисковые работы осложнялись неблагоприятными погодными условиями. На территории области наблюдалась низовая метель, ветер достигал 15-20 м/с, температура воздуха в Кызылкогинском районе опустилась до -20 градусов.

В связи с резким понижением температуры и наличием угрозы жизни людей было принято решение о проведении аэровизуального осмотра. Для этого были привлечены спасатели ДЧС и экипаж АО "Казавиаспас".

Следует отметить, что работа по поиску людей не останавливалась даже в ночное время. Три группы, состоящие из спасателей, сотрудников полиции, волонтеров и родственников обследовали населенные пункты, зимовки и автодороги.​

Спасатели Атырауской области возле своей техники
Поисково-спасательные работы. Фото: ДЧС Атырауской области

"Благодаря слаженным действиям поисково-спасательные работы были благополучно завершены ночью 11 января в 03.20. Спасенные были эвакуированы в безопасное место. Состояние людей стабильное, в медицинской помощи они не нуждались", - отметили в ведомстве.

В поисково-спасательных работах были задействованы силы и средства ДЧС, волонтеры и родственники в количестве 45 человек и 11 единиц техники.

Напомним, родственники пропавших обратились в территориальное подразделение ДЧС Атырауской области 10 января.

Они рассказали, что утром 9 января три человека на легковом автомобиле выехали из поселка Доссор Макатского района в сторону села Карабау Кызылкогинского района и не вернулись обратно. Телефонная связь на этой территории отсутствует. Сотрудники ДЧС незамедлительно приступили к поисково-спасательным работам, был задействован вертолет "Казавиаспаса".

На прошлой неделе в области Ұлытау заблудившегося сельчанина спасли полицейские и сотрудники МЧС. Он сбился с пути из-за начавшегося бурана и 10 часов бродил по степи, практически не останавливаясь. Спасатели первым делом отвезли мужчину в больницу, где его состояние признали удовлетворительным, но рекомендовали несколько дней провести в стационаре.

В середине декабря заблудившегося табунщика спасли полицейские в Павлодарской области. Пять часов в 40-градусный мороз они искали в снежной степи сбившегося с пути мужчину. Стражи порядка сразу оказали ему первую помощь и помогли добраться до дома.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054977-zadeystvovali-vertolet-propavshih-lyudey-nashli-v-atyrauskoy-oblasti/

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