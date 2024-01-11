Жители многоэтажки массово отравились хлором в Актобе

В Актобе жители жилого комплекса массово отравились хлором - как оказалось, в доме обработали подвал и ядовитые пары стали подниматься в квартиры, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, переполох в ЖК начался ближе к ночи - жильцы, не выдержав едкого запаха хлора, начали массово выходить на улицу. Некоторым стало плохо, поэтому пришлось вызвать на помощь медиков.

"Управляющая компания ЖК "Баян-Сулу" обрабатывала. Никого не предупредили. Вчера двоих на скорой увезли, сегодня еще скорая приезжала к соседям. Получается, застройщик самовольно использовал хлор. Хотя они ведь должны были это по согласованию с сотрудникам департамента СЭН делать. А они сами посыпали его по всему подвалу. Из-за этого люди пострадали. Это же групповое отравление", - рассказал житель ЖК Руслан Кушенов.

"До сих пор в доме хлоркой воняет. Вчера голова болела, животы у всех болели, до сих пор болеем. Вчера подвал обрабатывали, а ночью людям плохо стало", - поделилась другая жительница Клара Ажниязова.

Ядовитыми парами надышались почти все жители подъезда. За медицинской помощью обратились два человека. Женщин доставили в больницу и после осмотра отпустили домой.

Врачи предупреждают: хлор - хоть и весьма популярное, но далеко небезопасное средство для дезинфекции, поэтому пользоваться им нужно очень осторожно.

"Хлор – это едкое соединение, обладает в воздухе летучестью при смеси с водой испарением. И отравление происходит или парами от испарения или при попадании на кожу, через кожное отравление. В основном, отравление (происходит - прим. ред.) через легкие. Обычно (симптомы - прим. ред.) это слезотечение, першение в горле, может быть затрудненное дыхание", - сообщил главный врач станции скорой медпомощи Марат Жанкулов.

Как оказалось, в подвале накануне откачивали канализацию. Чтобы устранить неприятный запах, помещение обработали хлором. Дезинфекцию проводили представители строительной компании, у которых дом находится на гарантии.

Телеканал отмечает, что последствия санобработки быстро устранили.

"Канализация забилась, и вся грязная вода залила подвалы. Мы два дня ее откачивали. Но вонь осталась, поэтому около пяти килограммов хлора посыпали. Жители стали жаловаться на запах хлора. Ночью, в 12 часов, мы весь хлор убрали. Сегодня посыпали в подвале песок и опилки. Сейчас проводим уборку. СЭС мы не предупреждали, сами все хлором обрабатывали", - прокомментировал инцидент представитель стройкомпании Алибек Кенжебаев.

Между тем сами жители ЖК уверены, что ЧП можно было избежать, если бы в доме работала вентиляционная вытяжка. По этому поводу люди не раз обращались к властям.

Теперь жильцы вновь записались на прием к акиму города. Они надеются, что смогут все-таки доказать свою правоту и привлечь застройщика к ответственности.