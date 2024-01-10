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Колонна из 30 машин застряла на трассе Усть-Каменогорск-Алтай из-за лавины

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Колонна машин на трассе
Колонна машин. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Колонна машин застряла на трассе из-за лавины в Восточно-Казахстанской области - непогода парализовала движение на автодороге Усть-Каменогорск-Алтай, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Свыше 2 часов из-за снежной насыпи было парализовано движение на трассе в ВКО.

Полицейские получили сообщение о том, что инцидент произошел на 63 км трассы Усть-Каменогорск-Алтай. Из-за заблокированного снежной массой проезда уже начали скапливаться автомобили.

"Полицейский и автолюбители расчистили дорогу. Затем капитан полиции Ержанов на своем патрульном автомобиле сопроводил колонну из более чем 30 машин до безопасного места, где водители смогли продолжить свой путь", - говорится в сообщении.

Тем не менее нормализовать движение на трассе удалось лишь спустя несколько часов, когда специализированная техника добралась до места и разблокировала проезд от снежного завала.

Стоит отметить, что по информации "КазАвтоЖол", в настоящий момент ограничения ввели на 31 участке автодорог республиканского значения в 10 регионах Казахстана.

Напомним, что из-за непогоды в Астане было приостановлено движение ряда автобусов, также были закрыты дороги. Столичный аэропорт предупреждал о возможных отменах и задержках рейсов из-за метеорологической ситуации.

Кроме того, синоптики предупредили, что до конца недели в Казахстане ожидается неустойчивая погода. В северных регионах снежная, ветреная погода сменится прояснениями и кратковременными морозами, а в южных регионах ожидаются сильные осадки, переходящие в снег. Из-за кратковременных скачков температуры воздуха может образоваться гололед.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054869-kolonna-iz-30-mashin-zastryala-na-trasse-ust-kamenogorsk-altay-iz-za-laviny/

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