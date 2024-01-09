Метель, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в некоторых регионах Казахстана

Жителей ряда регионов предупредили об ухудшении погодных условий - ожидаются осадки, метель, гололед. Синоптики объявили штормовое предупреждение, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

10 января в Кызылординской области ожидаются ночью на западе, днем в центре, на востоке области гололед, метель. Ветер юго-западный, западный 15-20, в центре области 23-28 м/с.

Завтра днем на западе, севере Костанайской области прогнозируется сильный снег. На большей части области - метель. На западе, севере области - туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный ночью на юге, востоке области днем на большей части 15-20 м/с, днем на юге области порывы 23-28 м/с.

Предстоящей ночью на западе, севере, а также днем на большей части области Ұлытау возможны метель и гололед. На юге, в центре области - туман. Ветер юго-западный, западный 15-20, днем временами порывы 23-28 м/с.

В среду днем на юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на юго-западе области порывы 15-20 м/с.

10 января на севере, востоке, юге Атырауской области тоже ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, на большей части области порывы 15-20 м/с.

Завтра на востоке, в центре, а также в горных районах области Жетісу синоптики обещают ветер юго-западный порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

А на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, днем на севере, востоке области сильный снег, метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 10, ночью 11 января на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с, на юге, востоке области временами 30 м/с и более.

10 января в Акмолинской области тоже ожидается ночью снег, днем осадки, на западе, юге, востоке области сильные осадки (преимущественно снег), метель, а днем гололед. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем 10, ночью 11 января на большей части области 15-20, порывы 23-28, на севере, востоке, юге области временами 30 м/с и более.

В Астане завтра ночью возможен снег, днем осадки (преимущественно снег), метель, днем гололед. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный ночью порывы 15-20, днем 15-20, порывы 23-28, временами 30 м/с и более.

А в Павлодарской области тоже ожидаются метель, днем гололед. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с, на западе, севере области временами 30 м/с и более, 11 января ночью на большей части области 15-20, порывы 23-28 м/с, на западе, севере области временами 30 м/с и более.

10 января на большей части Карагандинской области - метель, гололед. На юге области туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 15-20, днем временами порывы 23-28 м/с, на севере, востоке области 30 м/с и более.

Предстоящей ночью в центре, на востоке, юге, днем на большей части области Абай ожидаются метель. Ночью на юге области туман. Днем на большей части области гололед. Ветер юго-восточный, южный ночью на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем 10, ночью 11 января на большей части области 15-20 м/с, на западе, севере, в центре области 23-28, временами 30 м/с и более.

Завтра в Восточно-Казахстанской области на западе, востоке, юге области пойдет снег, днем осадки, на севере, востоке области сильные осадки (дождь, снег), метель. Ночью на юге области туман. Днем на большей части области гололед. Ветер восточный, юго-восточный ночью на севере, востоке области 15-20 м/с, днем 10, ночью 11 января на большей части области 15-20 м/с, на севере, востоке, в центре области 23-28, временами 30 м/с и более.

А в Туркестанской области ночью на севере, западе, в горных и предгорных районах, днем на большей части ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный 15-20, временами порывы 23-28 м/с, утром и днем на горных перевалах области 30 м/с и более.

Предстоящей ночью и утром на большей части Мангистауской области прогнозируется гололед. Ночью на западе, востоке области ожидается низовая метель. Ночью на юге области - туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный на большей части области порывы 15-20, ночью на западе, востоке области временами 23 м/с.