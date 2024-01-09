Рахат Турлыханов в очередной раз избежал ареста за избиение жены

Рахату Турлыханову вынесли предупреждение за побои, которые он нанес своей супруге. Об этом сообщили в суде, передает корреспондент NUR.KZ.

Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы рассмотрел административное дело в отношении Рахата Турлыханова. Он обвинялся в нанесении побоев - часть 1-1 статьи 73-2 КоАП.

"Судом установлено, что в декабре прошлого года Т. устроив дома скандал, нанес своей супруге побои. В суде Т. вину признал, в содеянном раскаялся, просил производство по делу прекратить за примирением сторон.

Супруга подтвердила факты, изложенные в материалах дела, и сообщила, что примирилась с Т." - .

Между тем, санкция статьи предусматривает административное взыскание в виде предупреждения или арест на 10 суток. Однако Турлыханову вынесли иное наказание, признав его виновным, - административное предупреждение.

Постановление суда не вступило в законную силу, добавили в суде. Напомним, сегодня сообщалось, что Рахат Турлыханов вновь оказался в суде.

Ранее он уже представал перед судом по аналогичному правонарушению в отношении своей жены. 4 октября текущего года в доме Турлыханова произошла семейная ссора - в ходе скандала певец нанес своей супруге побои. В рамках заседания Турлыханов признал вину и согласился на примирение. А его супруга попросила прекратить производство по делу.