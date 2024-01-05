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Особое подразделение по борьбе с бытовым насилием создадут в МВД Казахстана

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Мужчина показывает кулак перед женщиной
Кулак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Сегодня в Астане состоялся брифинг о профилактике бытового насилия. Сообщалось, что для решения этой проблемы в МВД создадут особое подразделение, передает NUR.KZ со ссылкой на РСК столицы.

Член комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при акимате Астаны Баян Тойкебаева отметила, что в прошлом году в стране ужесточили наказание за семейно-бытовое насилие.

"Теперь сотрудники полиции могут возбудить дело без заявления жертвы, а обратиться в суд для примирения пара может только один раз. В своем интервью республиканской газете Касым-Жомарт Токаев еще раз высказался об ужесточении наказания для правонарушителей.

В МВД в этом году создадут специализированное подразделение по борьбе с семейно-бытовым насилием с максимальным привлечением женщин-сотрудников правоохранительных органов. Увеличат количество кризисных центров, будет внедрена практика социально-психологической коррекции в профилактику преступлений и правонарушений, связанных с насилием в семейно-бытовой сфере", – заявила она.

При этом по данным специалистов, в прошлом году за совершение бытовых правонарушений в суде было рассмотрено 6595 административных дел. В отношении домашних дебоширов вынесено 9090 защитных предписаний, судом установлено 582 особых требования к поведению правонарушителя.

"В пилотном режиме внедрен международный инструмент оценки рисков бытового насилия по системе ODARA. С его помощью выявляются лица, потенциально склонные к совершению правонарушений в сфере быта, где работа с агрессорами проводится с привлечением психологов", – отметила старший инспектор группы защиты женщин от насилия ДП Астаны Айгерим Даркембаева.

Напомним, что 3 января вышло интервью Касым-Жомарта Токаева газете "Egemen Qazaqstan".

В числе прочего президент подчеркнул, что выступает за укрепление принципа "закон и порядок".

"Поэтому хочу четко и однозначно заявить: поддерживаю ужесточение наказания за семейно-бытовое насилие. Независимо от того, соответствует ли указанная петиция требованиям закона, представленное в ней мнение граждан обязательно будет учтено – в этом сомнений быть не может", заявил глава государства.

При этом в начале декабря 2023 года Токаев утвердил план действий в области прав человека и верховенства закона, согласно которому предусматривается в числе прочего и ужесточение уголовного законодательства в сфере семейно-бытового насилия, и создание в МВД специализированного подразделения по борьбе с семейно-бытовым насилием.

Также отметим, что с 1 июля прошлого года полиция перешла от заявительного на выявительный характер регистрации бытовых правонарушений.

А с 19 мая 2023 года в отдельные статьи Уголовного кодекса, связанные с причинением тяжкого и среднего вреда здоровью, ввели квалифицирующий признак "Совершение деяния в отношении лица, находящегося в материальной или иной зависимости от виновного" (статьи 106, 107 УК).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054080-osoboe-podrazdelenie-po-borbe-s-bytovym-nasiliem-sozdadut-v-mvd-kazahstana/

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