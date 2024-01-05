Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Актюбинка ослепла на один глаз после операции в известной клинике

Опубликовано:

Лазерная коррекция зрения
Глаз. Иллюстративное фото: pixabay.com

У жительницы Актобе после операции по лазерной коррекции зрения перестал видеть один глаз. Суд первой инстанции отказал ей в удовлетворении иска против клиники и женщина подала апелляцию, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Актюбинского областного суда, коллегия пересмотрела иск о взыскании материального ущерба и морального вреда жительницы города к одной из известных клиник.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2022 года врач медучреждения во время операции по лазерной коррекции зрения повредил эпителий роговицы левого глаза. В результате глаз перестал видеть, появилось покраснение, отечность, начался астигматизм (человек видит искаженное и сильно размытое изображение - прим. ред.).

"Лечащий врач наложила бандажную линзу, выдала просроченный препарат и рекомендовала повторную операцию, от которой истец отказалась. Она была вынуждена выехать в Турцию для проведения операции по устранению повреждений зрения. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, в связи с чем истец обратилась в апелляционный суд", - рассказали в пресс-службе суда.

Апелляционная коллегия выяснила, что экспертное исследование, на которое ссылался суд первой инстанции, провели сомнительные специалисты. Коллегия же заслушала заключение врачей-офтальмологов, имеющих опыт проведения таких операций. Эксперты пояснили, что коррекцию проводили с помощью лезвия. В современной офтальмологии же применяются более прогрессивные методы лечения.

Более того, внеплановая проверка в клинике выявила дефекты лечебно-диагностического характера и оформления медицинской документации.

"Судебная коллегия пришла к выводу, что вред здоровью истца причинен в результате применения оборудования и методики, которая является менее предсказуемой. А, значит, небезопасным видом лазерной операции для пациента. Постановлением в пользу истца взыскан моральный вред в размере 1 000 000 тенге, материальный ущерб в размере 294 800 тенге и судебные расходы по оплате помощи представителя в размере 129 480 тенге", - говорится в сообщении.

Общая сумма равна 1 424 280 тенге. Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее в Атырау вынесли приговор врачам, не оказавшим помощь роженице. Женщине резко стало плохо, но медики не спешили с лечением. Вышедшие в другую смену врачи провели экстренную операцию, но уже было поздно - роженица скончалась.

Летом прошлого года житель Алматы обвинил врачей в смерти своей жены после родов. Женщина скончалась в одной из больниц города в результате остановки сердца.

До этого 32-летняя роженица умерла в больнице Жанаозена. Мать погибшей требовала, чтобы виновных привлекли к ответственности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054031-aktyubinka-oslepla-na-odin-glaz-posle-operatsii-v-izvestnoy-klinike/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.