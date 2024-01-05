Актюбинка ослепла на один глаз после операции в известной клинике

У жительницы Актобе после операции по лазерной коррекции зрения перестал видеть один глаз. Суд первой инстанции отказал ей в удовлетворении иска против клиники и женщина подала апелляцию, передает NUR.KZ со ссылкой на областной суд.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Актюбинского областного суда, коллегия пересмотрела иск о взыскании материального ущерба и морального вреда жительницы города к одной из известных клиник.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2022 года врач медучреждения во время операции по лазерной коррекции зрения повредил эпителий роговицы левого глаза. В результате глаз перестал видеть, появилось покраснение, отечность, начался астигматизм (человек видит искаженное и сильно размытое изображение - прим. ред.).

"Лечащий врач наложила бандажную линзу, выдала просроченный препарат и рекомендовала повторную операцию, от которой истец отказалась. Она была вынуждена выехать в Турцию для проведения операции по устранению повреждений зрения. Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, в связи с чем истец обратилась в апелляционный суд", - рассказали в пресс-службе суда.

Апелляционная коллегия выяснила, что экспертное исследование, на которое ссылался суд первой инстанции, провели сомнительные специалисты. Коллегия же заслушала заключение врачей-офтальмологов, имеющих опыт проведения таких операций. Эксперты пояснили, что коррекцию проводили с помощью лезвия. В современной офтальмологии же применяются более прогрессивные методы лечения.

Более того, внеплановая проверка в клинике выявила дефекты лечебно-диагностического характера и оформления медицинской документации.

"Судебная коллегия пришла к выводу, что вред здоровью истца причинен в результате применения оборудования и методики, которая является менее предсказуемой. А, значит, небезопасным видом лазерной операции для пациента. Постановлением в пользу истца взыскан моральный вред в размере 1 000 000 тенге, материальный ущерб в размере 294 800 тенге и судебные расходы по оплате помощи представителя в размере 129 480 тенге", - говорится в сообщении.

Общая сумма равна 1 424 280 тенге. Судебный акт вступил в законную силу.

Ранее в Атырау вынесли приговор врачам, не оказавшим помощь роженице. Женщине резко стало плохо, но медики не спешили с лечением. Вышедшие в другую смену врачи провели экстренную операцию, но уже было поздно - роженица скончалась.

Летом прошлого года житель Алматы обвинил врачей в смерти своей жены после родов. Женщина скончалась в одной из больниц города в результате остановки сердца.

До этого 32-летняя роженица умерла в больнице Жанаозена. Мать погибшей требовала, чтобы виновных привлекли к ответственности.