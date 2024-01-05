Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Солдат-срочник скончался в области Жетісу: родные не верят в официальную причину смерти

Опубликовано:

Амир Байтурганов
Амир Байтурганов. Фото: astanatv.kz

В области Жетісу в конце декабря скончался военнослужащий. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верят в эту версию, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, Амир Байтурганов был призван в армию осенью 2023-го. Юноша, по словам его отца, служить хотел, занимался спортом и всегда был довольно крепким. Однако спустя три месяца службы его близкие получили новость о смерти.

"В 3 часа ночи позвонили с части и сообщили эту печальную новость о том, что наш сын находится в коме. Неожиданно все произошло. Сказали, чтобы приехал в часть. И в 6:20 того же утра мой сын скончался, не выходя из комы", - поделился с журналистами отец погибшего срочника Мурат Байтурганов.

Смерть солдата-срочника прокомментировали в Министерстве обороны РК. Там рассказали, что плохо Амиру стало после занятий по огневой подготовке. В тот же день его госпитализировали с высокой температурой. В какой-то момент ее удалось сбить, но не надолго.

"К вечеру состояние больного ухудшилось. Повысилась температура тела до крайних цифр. После этого больного доставили в центральную районную больницу.

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительной причиной смерти установлено острое инфекционное заболевание "менингит", - сообщил заместитель начальника главного военно-медицинского управления ВС РК Берик Ильясов.

Но родные Амира в эту версию смерти не верят. По их словам, парень долгое время жаловался на боль в почках, но должного лечения в санчасти не получал.

"До этого он неоднократно обращался в медицинскую часть по болезни почек. 28 ноября он обращался к начальнику медслужбы части, чтобы ему сделали УЗИ. Только вот 6 декабря они поехали в город, ему сделали УЗИ и поставили диагноз "двусторонний пиелонефрит". Его положили в санчасть в тот же день, но пролечили всего 3 дня", - рассказывает отец Амира.

Отец говорит, что сын регулярно звонил домой. Рассказывал, что выписали его перед приездом "высоких" гостей.

"Они открывали казарму. Приехали какие-то проверяющие. Может быть, какие-то показатели... Но всех, кто лежал в санчасти, всех послали в роту. Сказали, что как уедет начальство, они всех обратно положат. Но этого не произошло", - сообщил Мурат Байтурганов.

Родные считают, что именно затяжной пиелонефрит стал причиной смерти, и надеются на беспристрастное расследование трагедии. В Минобороны же опровергают связь болезни почек со смертью.

"Ретроспективный анализ медицинской документации, а также анамнеза заболевания показывает отсутствие причинно-следственной связи между данным заболеванием, которое было зарегистрировано 5 декабря, и причиной смерти, которую установила судебно-медицинская экспертиза", - заявил Ильясов.

Однако Мурат Байтурганов считает, что виновные в смерти сына должны понести суровое наказание - он просит Генпрокуратуру взять это дело на контроль.

Напомним, в августе мы сообщали, что в Талдыкоргане на авиационной базе погиб военнослужащий. В Минобороны тогда сообщили, что при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса. Двое военнослужащих пострадали, один из них скончался.

Также в начале октября в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.

Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.

В апреле этого года депутат сената Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата. Это, по мнению сенатора, могло бы повлиять на снижение количества случаев смерти военнослужащих в армии в мирное время.

Тогда, отвечая на предложение сенатора, заместитель министра обороны Султан Камалетдинов признал, что в казахстанской армии имеет место и гибель военнослужащих на почве рукоприкладства, которая составляет 1%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2054003-soldat-srochnik-skonchalsya-v-oblasti-zhetisu-rodnye-ne-veryat-v-ofitsialnuyu-prichinu-smerti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.