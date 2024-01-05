Солдат-срочник скончался в области Жетісу: родные не верят в официальную причину смерти

В области Жетісу в конце декабря скончался военнослужащий. По официальным данным, причиной смерти стал менингит, но родные юноши не верят в эту версию, передает телеканал "Астана".

По данным телеканала, Амир Байтурганов был призван в армию осенью 2023-го. Юноша, по словам его отца, служить хотел, занимался спортом и всегда был довольно крепким. Однако спустя три месяца службы его близкие получили новость о смерти.

"В 3 часа ночи позвонили с части и сообщили эту печальную новость о том, что наш сын находится в коме. Неожиданно все произошло. Сказали, чтобы приехал в часть. И в 6:20 того же утра мой сын скончался, не выходя из комы", - поделился с журналистами отец погибшего срочника Мурат Байтурганов.

Смерть солдата-срочника прокомментировали в Министерстве обороны РК. Там рассказали, что плохо Амиру стало после занятий по огневой подготовке. В тот же день его госпитализировали с высокой температурой. В какой-то момент ее удалось сбить, но не надолго.

"К вечеру состояние больного ухудшилось. Повысилась температура тела до крайних цифр. После этого больного доставили в центральную районную больницу.

По данным судебно-медицинской экспертизы, предварительной причиной смерти установлено острое инфекционное заболевание "менингит", - сообщил заместитель начальника главного военно-медицинского управления ВС РК Берик Ильясов.

Но родные Амира в эту версию смерти не верят. По их словам, парень долгое время жаловался на боль в почках, но должного лечения в санчасти не получал.

"До этого он неоднократно обращался в медицинскую часть по болезни почек. 28 ноября он обращался к начальнику медслужбы части, чтобы ему сделали УЗИ. Только вот 6 декабря они поехали в город, ему сделали УЗИ и поставили диагноз "двусторонний пиелонефрит". Его положили в санчасть в тот же день, но пролечили всего 3 дня", - рассказывает отец Амира.

Отец говорит, что сын регулярно звонил домой. Рассказывал, что выписали его перед приездом "высоких" гостей.

"Они открывали казарму. Приехали какие-то проверяющие. Может быть, какие-то показатели... Но всех, кто лежал в санчасти, всех послали в роту. Сказали, что как уедет начальство, они всех обратно положат. Но этого не произошло", - сообщил Мурат Байтурганов.

Родные считают, что именно затяжной пиелонефрит стал причиной смерти, и надеются на беспристрастное расследование трагедии. В Минобороны же опровергают связь болезни почек со смертью.

"Ретроспективный анализ медицинской документации, а также анамнеза заболевания показывает отсутствие причинно-следственной связи между данным заболеванием, которое было зарегистрировано 5 декабря, и причиной смерти, которую установила судебно-медицинская экспертиза", - заявил Ильясов.

Однако Мурат Байтурганов считает, что виновные в смерти сына должны понести суровое наказание - он просит Генпрокуратуру взять это дело на контроль.

Напомним, в августе мы сообщали, что в Талдыкоргане на авиационной базе погиб военнослужащий. В Минобороны тогда сообщили, что при подготовке к вылету боевого самолета произошел сход боеприпаса. Двое военнослужащих пострадали, один из них скончался.

Также в начале октября в Мангистауской области во время проведения работ в Актауском гарнизоне при взрыве неизвестного вещества погиб солдат-срочник.

Еще один случай произошел в ноябре в Петропавловске. Там военнослужащий Нацгвардии погиб, получив ранение от случайного выстрела сослуживца.

В апреле этого года депутат сената Геннадий Шиповских предложил отдавать под трибунал начальников военных частей в случае смерти солдата. Это, по мнению сенатора, могло бы повлиять на снижение количества случаев смерти военнослужащих в армии в мирное время.

Тогда, отвечая на предложение сенатора, заместитель министра обороны Султан Камалетдинов признал, что в казахстанской армии имеет место и гибель военнослужащих на почве рукоприкладства, которая составляет 1%.