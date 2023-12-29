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Кричать и материть учеников начала родительница на новогодней елке в одной из школ Алматы

Опубликовано:

Класс школы
Школьный класс. Иллюстративное фото: Maskot / Getty Images

Скандал на новогодней елке устроила одна из родительниц в школе-лицее в Алматы. На женщину составили административный протокол, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление образования Алматы.

Видео появилось в Instagram-паблике "Kris P Almaty". На кадрах слышно, как женщина грубит ученикам, а те в свою очередь пытаются ее успокоить.

Отмечается, что инцидент произошел 27 декабря в одной из алматинских школ.

По словам авторов поста, елка проводилась старшеклассниками для учеников младших классов. Однако матери одного из первоклассников мероприятие не понравилась.

"Она начала критиковать и грубить детям, на что один из участников предложил ей провести этот праздник самостоятельно. После чего она стала кричать и материться на учащихся. Одного мальчика назвала "чушпаном", бросилась на одну из учениц за то, что она попросила охранника вывести ее из школы", – говорится в публикации.

Утверждается, что администрация школы, которая находилась там же, "ничего не предпринимала, боясь за последствия".

В комментариях к видео официальную информацию озвучили представители Управления образования Алматы.

"Новогодний утренник проводился для 1-4 классов по графику, праздник был организован под руководством администрации школы силами старшеклассников, заранее был составлен и утвержден график проведения елок и назначены дежурные.

Родителям вход на праздник был запрещен, но некоторые родители через классных руководителей прошли в классы для организации помощи при переодевании младших школьников.

Б.Ш., родительница ученика первого класса, также пришла помочь переодеть своего ребенка, потом прошла с ним в зал. Когда праздник подошел к концу, Б.Ш. подошла к учащимся и стала выражать свое недовольство, кричать, материться, обозвала их разными нецензурными словами", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что администрация школа не бездействовала, а пыталась оградить учеников и успокоить женщину. Позже была вызвана полиция.

"Участковым инспектором в присутствии администрации, родителей учащихся и Б.Ш. был составлен протокол, написано коллективное заявление начальнику Медеуского РОВД о применении в отношении Б.Ш. административных мер.

На данный момент административное дело на Б.Ш. находится на рассмотрении в Медеуском РОВД", – отметили в ведомстве.

Сотрудники управления пояснили, что родители пострадавших учащихся переживают, что виновница может остаться ненаказанной, потому и выложили видео в социальные сети.

"На данный момент со всеми учащимися и их родителями проведена разъяснительная работа. С классными руководителями и охранниками, заместителями директора проведена беседа по усилению мер по безопасности учащихся", – добавили в Управлении образования Алматы.

Отметим, что в Кодексе об административных правонарушениях РК есть статья 434 "Мелкое хулиганство", которая предполагает наказание за нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

Такое правонарушение влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053270-krichat-i-materit-uchenikov-nachala-roditelnitsa-na-novogodney-elke-v-odnoy-iz-shkol-almaty-video/

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