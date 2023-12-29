Двухлетняя девочка получила ожоги второй степени в частном детсаду в Актау

В одном из частных детсадов Актау маленькую девочку ошпарили во время купания. На теле ребенка появились волдыри. Родители написали заявление в полицию, передает издание inAktau.kz.

Сообщается, что девочка получила ожог 7% тела. Ей 2 года и 3 месяца. По словам матери, травму ее ребенку нанесли в детском саду при подмывании 26 декабря.

"В 16:00 позвонила заведующая детским садом и говорит, что моего ребенка чуток обожгли при подмывании. В 18:00 супруг пришел забрать ребенка, и он был в ужасе от увиденного. Вся промежность до поясницы в ожоге с волдырями, левая стопа тоже с ожогом", - заявила женщина.

Позже родители вызвали скорую помощь, ребенка забрали в больницу для осмотра.

"На месте травматолог снял образовавшиеся волдыри и отправил домой. Выдал запись о термическом ожоге II степени, не заметив у ребенка на ступне левой ножки волдырь.

Мы написали заявление в полицию, надеемся, что заведующая и остальные понесут наказание", - написала она в социальных сетях.

Инцидент прокомментировали в городском отделе образования, сообщив, что данный детский сад является частным.

"В настоящее время руководству детского сада дано предупреждение о принятии соответствующих мер. По информации директора, проведена разъяснительная беседа с коллективом. Также проводится работа по принятию соответствующих дисциплинарных мер", - отметили в ведомстве.