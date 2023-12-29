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Сильный ветер снес новогоднюю елку и две крыши в Актау (видео)

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Упавшая елка в Актау
Упавшая елка в Актау. Кадр из видео: lada.kz

В Актау из-за сильного ветра случилось сразу два происшествия: на городской набережной упала новогодняя елка, а в одном из районов снесло крыши детского сада и бани, передает Lada.kz.

По данным издания, вчера вечером в Актау поднялся сильный ветер. Очевидцы сняли упавшую новогоднюю елку на набережной города.

При этом в актауском городском отделе ЖКХ сообщили, что при установке елки использовались специальные бетонные блоки и тросовые провода, но конструкция не выдержала.

"28 декабря в связи с плохой погодой произошел факт обрушения елки, установленной на площади амфитеатра в 15 микрорайоне. В связи с тем, что вокруг площади амфитеатра нет строительных объектов, зданий, порывы ветра ощущаются очень сильно. При установке елки были соблюдены все технические требования. Конструкция не выдержала, несмотря на то, что стоят тросы и железобетон. Работы по переустановке елки со стороны подрядного учреждения будут проведены после стабилизации погоды. Приносим извинения за причиненные неудобства", - заявил руководитель ведомства Жанболат Жакипов.

Позже появилась информация о том, что в 3-м микрорайоне города снесло крыши зданий детского сада и бани. Обломки кровли обрушились на припаркованные возле домов автомобили.

"В 3-м микрорайоне города Актау в результате порывистого ветра до 16-21 м/с произошел срыв кровли детского сада "Ясин" на площади 40 кв.м. В результате было повреждено шесть легковых автомобилей. Пострадавших нет", - сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053194-silnyy-veter-snes-novogodnyuyu-elku-i-dve-kryshi-v-aktau-video/

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