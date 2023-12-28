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Эзотерика
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Ветер, метели и гололед: жителей восьми регионов Казахстана предупредили об опасности

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Ветер наклонил деревья
Метель и ветер. Иллюстративное фото: pixabay.com

Метеорологи рассказали, какой будет погода завтра, 29 декабря, в Казахстане, а также предупредили об опасных погодных явлениях в некоторых регионах страны, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

Как сообщили синоптики, по-прежнему по всей территории РК под влиянием ложбины Атланического циклона и атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды.

Ожидаются осадки, на севере, в горных районах юга, юго-востока – сильные осадки (дождь, снег). В целом по стране прогнозируются туман, гололед, порывистый ветер с метелью.

"На юго-западе, в горных районах Жамбылской, на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской, на горных перевалах Туркестанской, днем на севере Акмолинской, на севере, юго-востоке Восточно-Казахстанской, на юге, востоке Костанайской областей, на западе, в центре области Абай, в районе Алакольских озер области Жетісу временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более", – говорится в сообщении.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач.

При сильном штормовом ветре (до 28,4 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

При ураганном ветре (32 м/с и более) отмечаются серьезные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач коммунально-энергетических сетей.  

Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра. Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2053146-veter-do-30-ms-i-bolee-zhiteley-vosmi-regionov-kazahstana-predupredili-ob-opasnosti/

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