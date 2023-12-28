Мальчик повредил глаз от взрыва петарды в Актобе

15-летний подросток обратился в клинику в Актобе с ранением глаза. Причиной травмы стали петарды, которые он взрывал во дворе дома, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщает пресс-служба ДП Актюбинской области, на территории региона в период новогодних праздников (с 25 декабря по 3 января) проводится республиканское ОПМ "Пиротехника". Оно направлено на обеспечение общественной безопасности и изъятие несертифицированных пиротехнических изделий, находящихся в незаконном обороте.

В ведомстве отметили, что их неправильное использование может привести к несчастным случаям.

Так, в один из офтальмологических центров Актобе обратился несовершеннолетний 2008 года рождения. Он получил ранение глаза, играя во дворе дома. Виной травмы стал взрыв петарды типа "бомбочка" ("хлопушка") .

В ДП региона предупредили о строгом запрете реализации пиротехнических изделий лицами, не имеющими соответствующих лицензий и разрешений, в открытых павильонах, автомобилях, палатках.

Также полицейские напоминают, что в случае выявления таких фактов предусмотрена ответственность в соответствии со ст.196 КоАП РК (Незаконная торговля товарами или иными предметами).

Добавим, что согласно ст.196 КоАП РК торговля товарами и иными предметами, свободная торговля которыми запрещена или ограничена законодательством Республики Казахстан, влечет штраф в размере 25 МРП (86 250 тенге).

Недавно видео с оторванными пальцами школьника от взрыва петард распространилось в ЗКО. Однако, как оказалось, происшествие случилось не в Казахстане, а в России.

В преддверии Нового года о правилах использования пиротехнических изделий напомнили и в ДЧС. В целях безопасности важно приобретать их только в специализированных магазинах и в стационарных торговых павильонах. Не допускается устраивать салюты ближе 50 м от зданий и сооружений, под навесами и кронами деревьев, применять их при ветреной погоде.

Ранее также сообщалось, какие опасности предостерегают казахстанцев при использовании пиротехники.