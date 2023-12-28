Будет ли салют в Астане на Новый год, ответили в акимате

На Астаны акима района Есиль спросили, ждать ли астанчанам салют 31 декабря в честь Нового года, передает корреспондент NUR.KZ.

"Салют 31 декабря будет, сейчас определяем конкретное место и в своих соцсетях скажем. Но планируем, где главная елка находится на EXPO, в том районе будет", – сообщил аким района Асылбек Есенбаев.

Напомним, что главную елку зажгли в Астане 18 декабря – она находится на EXPO возле главного шара-павильона "Нұр Әлем".

Позже аким Астаны рассказал, сколько было потрачено на украшение столицы к Новому году.

Отметим, что ранее в акимате южной столицы также рассказали о том, как пройдет празднование Нового года в городе и состоится ли салют в праздничную ночь.

Добавим, что сотрудники полиции обратились к казахстанцам в преддверии Нового года – граждан предупредили о крупных штрафах за фейерверки. Применение пиротехнических изделий в населенных пунктах и в не отведенных для этого местах, нарушающее покой физических лиц, влечет штраф в размере 69 000 тенге с конфискацией пиротехнических изделий (статья 436 КоАП РК).