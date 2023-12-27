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80 фур застряли в СКО из-за бурана

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Машина полиции в буран на дороге
Обстановка на дороге. Фото: polisia.kz

У североказахстанских полицейских, сотрудников ЧС и дорожных служб выдалась тревожная ночь. Из-за сильного бурана были закрыты дороги по всем направлениям. С трасс была проведена эвакуация свыше 240 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, самым сложным в Северо-Казахстанской области оказался участок автодороги Астана - Петропавловск на территории Тайыншинского района.

Большегрузные машины не могли преодолеть обледеневший подъем при шквальном боковом ветре. По состоянию на сегодняшнее утро там скопилось порядка 80 фур.

В Мамлютском районе сошел в кювет прицеп большегруза Volvo. Машина следовала из Костаная в Петропавловск с грузом запчастей для сельхозтехники. Ведется работа по извлечению прицепа.

За ночь на территории региона в схожую ситуацию попали 7 автомобилей. Все они к настоящему времени эвакуированы.

Исходя из обращений, поступивших в экстренные службы, на дорогах находилось 159 грузовых и 132 легковые автомашины.

Как сообщает полиция, была проведена эвакуация более 240 человек. В условиях метели и практически нулевой видимости полицейские сопроводили до населенных пунктов 7 колонн по 30-40 автомобилей.

В одном из образовательных учреждений райцентра Мамлютки разместили свыше 80 человек. В их числе 70 пассажиров автобуса, который следовал транзитом из России в Таджикистан, среди них 17 детей.

"Также на дорогах области произошло два мелких ДТП, пострадавших нет. Убедительно просим водителей следить за оповещениями службы ЧС, быть готовыми к возможному перекрытию дорог.

Напоминаем, что невыполнение требований об ограничении движения влечет ответственность по ст.667 КоАП РК.

При движении по зимним автодорогам избегайте резкого разгона и торможения, без крайней необходимости воздержитесь от маневра обгона. Обязательно используйте ремни безопасности. В настоящее время погода в регионе нормализуется, планируется открыть движение, как только дороги будут очищены от снежных заносов", - рассказал командир БПП ДП СКО Валихан Оразалин.

Накануне на несколько областей Казахстана обрушилась непогода. В Костанайской области полицейские обратились к жителям с настоятельной просьбой не выезжать из населенных пунктов. Из-за бурана на дорогах наблюдалась нулевая видимость. 7 автодорог республиканского и 23 областного значения были закрыты для всех видов транспорта.

В Костанае ухудшение погодных условий привело к массовому ДТП. В него попали 10 автомобилей. Один человек доставлен в больницу. Обстоятельства аварии выясняются.

Также в Сети распространилось видео с животным, предположительно, косулей, которая в сильный буран буквально примерзла к асфальту. Ролик был снят рядом с селом Большая Чураковка в Костанайской области.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052922-80-fur-zastryali-v-sko-iz-za-burana/

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