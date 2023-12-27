Казахстанец сменил гражданство, скрываясь от долгов

Должника задержали на границе полицейские Павлодарской области. Он сменил казахстанское гражданство на российское. Выяснилось, что на мужчине числится долг за неуплату коммунальных услуг, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

По данным информационного медиапортала ведомства, миграционной службой был установлен 65-летний мужчина, скрывающийся и уклоняющийся от уплаты долга.

"При проверке документов на границе с соседним государством командир контрольно-пропускного пункта обратил внимание на водителя автомашины "Урал". Проверив базу лиц, находящихся в межгосударственном розыске, убедился, что перед ним мужчина, которого разыскивают как должника", – сообщил начальник миграционной службы ДП Павлодарской области Даулет Искаков.

Выяснилось, что мужчине предъявлен иск одним из ТОО за неуплату коммунальных услуг с 2020 года.

"Мужчина платить отказался, а потом и вовсе скрылся. Спустя три месяца его объявили в международный розыск", - отметили в полиции.

Должник сменил гражданство Казахстана на гражданство Российской Федерации, но не принял мер к регистрации утраты гражданства РК. За это к его текущим долгам добавится и штраф в размере 200 МРП (690 000 тенге).

Отметим, что недавно казахстанцам упростили процедуру получения российского гражданства. Для граждан РК становятся необязательными требования пятилетнего проживания в России перед подачей заявления на гражданство и знания истории и законов страны.

В октябре стало известно, что в Казахстане хотят ужесточить ответственность за двойное гражданство. Вице-министр юстиции внесла на рассмотрение мажилиса соответствующий проект закона.

На сайте "Электронного правительства" говорится, что в соответствии законом "О гражданстве РК" за гражданином Казахстана не признается гражданство другого государства.

Если гражданин получил иностранное гражданство, не выходя из казахстанского, он обязан в течение 30 календарных дней сообщить об этом и сдать паспорт и/или удостоверение личности РК в органы внутренних дел или загранучреждения. В отношении данной категории лиц регистрируется факт утраты казахстанского гражданства.