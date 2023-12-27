Арест грозит жителю Астаны за разгром остановки
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В Астане полиция установила личность нарушителя, повредившего автобусную остановку. Мужчина задержан и помещен в изолятор, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.
Как сообщается в Telegram-канале МВД, в полицию поступило сообщение о том, что нетрезвый мужчина повредил стекло остановочного павильона.
"По данному факту установлен 21-летний житель города. В отношении нарушителя возбуждено административное производство по ч. 1 ст. 440 КоАП РК с наложением административного взыскания в виде штрафа 5 МРП, также по ч. 1 ст. 147-1 КоАП РК. Мужчине грозит штраф или до 15 суток адмареста", - говорится в сообщении.
Задержанного поместили в комнату временного задержания. Материал направлен в специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям.
Отметим, что это не первый раз, когда громят новые остановки в Астане.
Напомним, в начале ноября мы писали о том, что жителя Астаны, выбившего стеклянную стену автобусной остановки, сняли на видео. Полицейские позже установили его личность и привлекли к ответственности. Позже был арестован второй участник инцидента с выбитым стеклом на автобусной остановке в Астане.
Позже от рук вандалов пострадала еще одна остановка - полицией был задержан 18-летний парень, разбивший стекло остановочного павильона.
Накануне двое пьяных вандалов снова повредили теплую остановку в Астане. Их задержали на месте.
Добавим, что согласно статье 147-1 КоАП РК:
- умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок от пяти до 15 суток;
- действие, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет административный арест на срок от 15 до 30 суток;
- действие, предусмотренное частью второй настоящей статьи, совершенное лицом, к которому административный арест в соответствии с частью второй статьи 50 настоящего Кодекса не применяется, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге).
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052845-arest-grozit-zhitelyu-astany-za-razgrom-ostanovki/