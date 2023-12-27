Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

На полпути бросили ремонт сельской школы в ВКО (видео)

Опубликовано:

Неотремонтированный спортзал в сельской школе
Неотремонтированный спортзал в сельской школе. Кадр из видео: astanatv.kz

Отремонтированный спортзал сельской школы в ВКО должны были сдать к началу учебного года. Но подрядчик признан недобросовестным, а работы по ремонту - остановлены, передает телеканал "Астана".

Ученики школы в селе Миролюбовка в Восточно-Казахстанской области не могут пока заниматься в спортивном зале. По словам педагогов, в нем опасно все - от пола до решеток на радиаторах.

Как рассказала телеканалу директор сельской школы, в апреле конкурс на ремонт спортзала выиграла частная компания. И согласно договору, спортзал должны были отремонтировать за 7 млн тенге, и уже к 25 июля - сдать объект.

Но он не был сдан даже к началу учебного года. Выяснилось, что во время ремонта застройщики использовали материалы, не соответствующие заявленной смете.

"Решетка на радиаторах - она вся не обработана, здесь везде торчат сучки… дети просто занозят себе руки. Она была сырая, высохла - и ее повело. То же и с полом: доски разошлись и набухли. Я, как директор и как мама, не имею рисковать жизнями детей и разрешить здесь проводить занятия", - рассказала директор средней школы села Жанат Жумаканова.

В итоге учебное заведение подало в суд на строительную компанию. Вот только суд встал на сторону застройщика, но от завершения ремонта в школе не освободил. Несмотря на это, работы по ремонту спортивного зала в школе простаивают уже вторую четверть.

Администрация школы не может заключить договор с новым подрядчиком, так как этот - признан судом добросовестным.

"К сожалению, администрация школы и управление образования… мы ничего не можем предпринять, мы не можем заново выделить деньги и объявить конкурс. Договор до сих пор стоит действующим - он не закрыт. Пока мы это договор не закроем, мы не можем заново предусмотреть и выделить новые средства", - рассказал заместитель руководителя управления образования акимата области Нуртуган Маратулы.

Напомним, еще в августе стало известно, что в ряде регионов не успевали завершить ремонт в школах в предусмотренные сроки. Однако местные власти заверили, что в случае чего ученики начнут учебу в других.

До этого премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября. Смаилов потребовал от министра просвещения ускорить работы, чтобы учебный год стартовал для всех учеников без исключения.

В этом году по Казахстану планируют сдать 52 новые школы. Еще в 180 делают капитальный ремонт.

Ранее мы также писали о том, что четыре года не могут закончить ремонт школы в ЗКО. Детям приходится учиться в местном Доме культуры и акимате.

В Атырауской области в селе Есбол не могут завершить строительство школы уже третий год из-за повышения цен на стройматериалы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052810-na-polputi-brosili-remont-selskoy-shkoly-v-vko-video/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.