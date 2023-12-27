На полпути бросили ремонт сельской школы в ВКО (видео)

Отремонтированный спортзал сельской школы в ВКО должны были сдать к началу учебного года. Но подрядчик признан недобросовестным, а работы по ремонту - остановлены, передает телеканал "Астана".

Ученики школы в селе Миролюбовка в Восточно-Казахстанской области не могут пока заниматься в спортивном зале. По словам педагогов, в нем опасно все - от пола до решеток на радиаторах.

Как рассказала телеканалу директор сельской школы, в апреле конкурс на ремонт спортзала выиграла частная компания. И согласно договору, спортзал должны были отремонтировать за 7 млн тенге, и уже к 25 июля - сдать объект.

Но он не был сдан даже к началу учебного года. Выяснилось, что во время ремонта застройщики использовали материалы, не соответствующие заявленной смете.

"Решетка на радиаторах - она вся не обработана, здесь везде торчат сучки… дети просто занозят себе руки. Она была сырая, высохла - и ее повело. То же и с полом: доски разошлись и набухли. Я, как директор и как мама, не имею рисковать жизнями детей и разрешить здесь проводить занятия", - рассказала директор средней школы села Жанат Жумаканова.

В итоге учебное заведение подало в суд на строительную компанию. Вот только суд встал на сторону застройщика, но от завершения ремонта в школе не освободил. Несмотря на это, работы по ремонту спортивного зала в школе простаивают уже вторую четверть.

Администрация школы не может заключить договор с новым подрядчиком, так как этот - признан судом добросовестным.

"К сожалению, администрация школы и управление образования… мы ничего не можем предпринять, мы не можем заново выделить деньги и объявить конкурс. Договор до сих пор стоит действующим - он не закрыт. Пока мы это договор не закроем, мы не можем заново предусмотреть и выделить новые средства", - рассказал заместитель руководителя управления образования акимата области Нуртуган Маратулы.

Напомним, еще в августе стало известно, что в ряде регионов не успевали завершить ремонт в школах в предусмотренные сроки. Однако местные власти заверили, что в случае чего ученики начнут учебу в других.

До этого премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов сообщил, что более десятка новых школ в Казахстане могут не успеть открыться к 1 сентября. Смаилов потребовал от министра просвещения ускорить работы, чтобы учебный год стартовал для всех учеников без исключения.

В этом году по Казахстану планируют сдать 52 новые школы. Еще в 180 делают капитальный ремонт.

Ранее мы также писали о том, что четыре года не могут закончить ремонт школы в ЗКО. Детям приходится учиться в местном Доме культуры и акимате.

В Атырауской области в селе Есбол не могут завершить строительство школы уже третий год из-за повышения цен на стройматериалы.