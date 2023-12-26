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"Отделить водителя от пассажиров": в Минтруда прокомментировали ДТП с автобусом в Алматы

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Фото с места ДТП в Алматы
Место ДТП в Алматы. Фото: NUR.KZ/Юлия Абрамова

Министр труда и соцзащиты населения РК Светлана Жакупова во время брифинга правительства прокомментировала случившуюся в Алматы трагедию с автобусом, унесшую несколько жизней, передает NUR.KZ.

"По подходам организации рабочего места работодатель должен обеспечить рабочую зону, непосредственно отделить водителя от пассажиров. Это самое первое, нужное и необходимое, что нужно было сделать.

Транспорт и работа на транспорте относится к очень высокому профессиональному риску. В свое время в Казахстане даже действовал перечень профессий, в которых женщины не должны были работать. Далее, когда рассматривали данный вопрос, из гендерных намерений, что все равноправны в нашем обществе, данный перечень утратил силу", - сообщила министр.

По ее словам, сейчас все профессии доступны и поэтому задача работодателя в первую очередь - обеспечить безопасность, даже если это просто пассажиры.

"Водитель пострадала, у нее челюстно-лицевая травма. Соответственно, если работодатель застраховал от несчастных случаев всех своих работников, то она должна будет получить выплаты от страховых компаний", - подчеркнула Светлана Жакупова.

Напомним, в пятницу, 22 декабря, на проспекте Райымбека в Алматы неуправляемый автобус въехал в толпу. Позже в полиции сообщили, что пассажир автобуса ударил водителя-женщину, после чего та потеряла сознание и управление над транспортом. В итоге автобус въехал в людей, стоявших на остановке.

В результате ДТП погибли три человека, четверо были госпитализированы.

Против мужчины, ударившего водителя, возбудили два уголовных дела - по статье 293 УК "Хулиганство" и по статье 351 "Нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц". Мужчина был водворен в изолятор временного содержания.

Как рассказал отец женщины-водителя, она - мать-одиночка, воспитывает двух детей. Водителем женщина работает больше 10 лет.

Позже в Сети появилось видео, записанное в салоне автобуса. На нем запечатлен момент нападения на водителя.

Также стало известно о том, что арестован мужчина, напавший на водителя автобуса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052679-otdelit-voditelya-ot-passazhirov-v-mintruda-prokommentirovali-dtp-s-avtobusom-v-almaty/

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