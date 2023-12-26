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"Пока стояли, наступила клиническая смерть": водители "скорой" о пробках в Алматы

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Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Они первыми приходят на помощь и борются за жизни. Но зачастую, чтобы доехать до пациента, карета скорой помощи проходит немало испытаний на дорогах Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Тяжелее всего на алматинских дорогах в часы пик, говорит водитель скорой помощи с 14-летним стажем Евгений Кеник. Счет идет на минуты, когда в карете пациент в тяжелом состоянии, который нуждается в экстренной госпитализации.

Был случай, когда у человека наступила клиническая смерть, пока машина стояла в пробке, а автомобилисты не пропускали "скорую". К счастью, врач сумел вернуть человека к жизни, а Евгений - доставить его в больницу.

Евгений Кеник
Евгений Кеник. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Еще был случай - на прошлой смене мы везли пациента, которого надо было экстренно доставить в медучреждение. Чтобы было быстрее, я выехал на проспект Райымбека, потому что там автобусная полоса. А там автобусная полоса занята: по ней едут автомобили. Мигалки, сирена включены - все равно не пропускают", - рассказывает Евгений.

Евгений Кеник
Евгений Кеник. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Автовладельцы, которые не пропускают машины скорой помощи, встречаются каждый день, говорят водители. Ежедневно приходится сталкиваться и с конфликтами, рассказывает Евгений. За несколько минут до этого интервью он как раз имел дело с агрессивным водителем, когда ехал на экстренный вызов: человек был без сознания.

Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Мы заезжали в узкий переулок, где машины не разъедутся. А мне до дома еще метров 50 надо ехать. Врачам как на себе оборудование нести? И он не уступал дорогу, вплоть до матов. Потом подошли родственники вызывающего, он увидел эту ситуацию и назад сдал.

При этом меня материл на чем свет стоит, потому что ему на работу надо ехать. Но я же не по своей воле туда заехал, а чтобы помочь пациенту. При этом там был сквозной проезд: он мог назад поехать и выехать", - говорит Евгений.

Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В среднем на одну бригаду скорой помощи приходится около 20 вызовов. Тяжелее всего, конечно, ехать вечером, в час пик, говорит Роман Калиничев. В трудовой книжке у него только одно место работы: мужчина 20 лет работает водителем на "скорой".

Роман Калиничев
Роман Калиничев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Раньше намного хуже было: почему-то "скорую" в негатив ставили, не пропускали. Сейчас более-менее: народ понимает, что не просто так машина едет, а едет за больным или с пациентом. Но всегда попадется один водитель, который встанет и будет стоять. И сигналишь ему - и сиреной… но он не понимает: он встал и стоит.

Когда пациента везу, волнение чувствую, адреналин. Переживаю, что у меня тут пациент. А когда спасаешь людей, то приятно становится, что довезли, помогли, спасли", - делится Роман.

Роман Калиничев
Роман Калиничев. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Помимо пробок и конфликтных водителей, сложность представляют алматинские дворы, а точнее шлагбаумы и перекрывающие въезд автомобили. Часто бригаде приходится на руках выносить пациента со двора.

"Шлагбаумы не открываются - ты стоишь, ждешь полчаса. Или, бывает, заехал, а выехать уже не можешь, потому что шлагбаум закрытый. Кричишь, свистишь - а никого нет. Бывает, что машину перед шлагбаумом поставят и уходят. Даже если шлагбаум открылся, выехать не можешь. Что ни двор - проблема", - говорит Роман.

Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Охотно пропускают "скорую" только при виде полицейских, говорят водители. Ведь если этого не сделать, можно получить штраф в 7 МРП.

Поддерживают водители программу, которая раньше сообщала на экранах вдоль дорог о приближении машины экстренной службы. Но ее нужно доработать, говорят водители.

Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Допустим, машина едет за 500 метров - программа ловит этот сигнал и пишет на табло (по городу LED стоят): "Пропустите машину скорой помощи". Но что-то не сработало. Программа реагировала, когда уже машина вот-вот проезжала - с опозданием реагировала", - сообщили в пресс-службе скорой медицинской помощи УОЗ Алматы.

Есть планы доработать программу и внедрить на улицах Алматы. Скорее всего, это произойдет в следующем году, отметили в пресс-службе.

Скорая помощь едет по улице
Скорая помощь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ранее мы рассказывали, что водители легковых авто опасаются получить штраф за нарушение дорожной разметки или сигнала светофора, пытаясь пропустить экстренные службы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2052664-poka-stoyali-nastupila-klinicheskaya-smert-voditeli-skoroy-o-probkah-v-almaty/

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