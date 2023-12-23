Штормовое предупреждение объявлено почти во всему Казахстану

Почти по всему Казахстану на воскресенье, 24 декабря, объявлено штормовое предупреждение. Связано оно преимущественно с туманами, гололедом, усилением ветра, передает NUR.KZ со ссылкой на "Казгидромет".

В Шымкенте в воскресенье утром и днем ожидается ветер 15-20 м/с.

24-25 декабря на севере, юге и в горных районах Алматинской области временами возможен туман.

24 декабря днем на западе, севере Акмолинской области может быть гололед. Ночью и утром на севере, востоке региона ожидается туман. На дорогах - гололедица.

В воскресенье на большей части Атырауской области возможен туман, на севере, востоке региона - гололед.

24 декабря в районе Алакольских озер области Жетісу ветер 15-20, днем порывы 25 м/с.

В воскресенье днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На западе, севере региона - туман, гололед. Ветер днем на западе области, порывы 15-20 м/с.

24 декабря в центре Кызылординской области синоптики прогнозируют туман, ветер на востоке региона 15-20 м/с.

В воскресенье на западе, севере, в центре Мангистауской области ожидается туман. Ветер ночью на юге, западе региона, порывы 15-20 м/с.

24 декабря ночью на западе Северо-Казахстанской области, днем на юге, востоке региона ожидается гололед. На севере, востоке области - туман. На большей части региона на дорогах может быть гололедица.

В воскресенье ночью и утром на севере области Ұлытау возможен туман. Ветер днем на севере, востоке региона, порывы 18 м/с.

24 декабря днем на западе, севере Актюбинской области ожидается гололед. На западе, юге региона - туман.

В воскресенье на севере и в центре области Абай может быть низовая метель. Ветер на севере, в центре региона 15-20, порывы 23 м/с.

24 декабря на западе и в центре Восточно-Казахстанской области ожидается низовая метель, ветер 15-20 м/с.

В воскресенье ночью и утром на севере и востоке Карагандинской области возможен туман.

24 декабря на севере, западе и востоке Костанайской области ожидается гололед. На севере, востоке - туман.

24 декабря утром и днем на севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области может быть ветер 15-20 м/с.

24 декабря ночью и утром на западе, севере Павлодарской области ожидается туман.

24-26 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области возможен туман, ветер на юго-западе, северо-востоке, в горных районах региона 15-20 м/с.

Напомним, сегодня, 23 декабря, в Шымкенте прогнозировали днем до 14 градусов тепла, а ночью столбики термометров могут опуститься до -2 градусов.

Ранее синоптики рассказали, какую погоду ожидать казахстанцам с 23 по 25 декабря. Так, по их прогнозам, с 24 декабря на большей части страны могут быть осадки, исключение - восток и юго-восток республики.

Как пояснили специалисты, с 23 декабря к территории республики приближается ложбина Атлантического циклона с большим запасом влаги. Сначала она охватит западные регионы, а с 24 декабря - большую часть страны. Циклон вызовет осадки в виде дождя и мокрого снега, туман, гололед, в северных регионах – метель и усиление ветра.

При этом в температурном фоне значительных изменений не ожидается.