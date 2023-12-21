Астанчанина с клюшкой арестовали после его действий в лифте (видео)
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Астанчанина арестовали на пять суток после того, как он повредил монитор в лифте. Действия мужчины попали на камеру видеонаблюдения, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный ДП.
Соответствующее видео опубликовали в официальном Instagram-профиле столичного ДП. На кадрах некий мужчина с хоккейной клюшкой заходит в лифт, а затем бьет локтем по установленному там монитору.
Сообщается, что инцидент произошел в здании по улице Достык в Астане. Нарушитель на видео, 25-летний гражданин, задержан. Его привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 147-1 КоАП.
Решением Специализированного межрайонного суда по административным правонарушениям Астаны его арестовали на 5 суток.
Согласно части 1 статьи 147-1 КоАП, умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества влечет:
- штраф в размере 20 МРП (69 тысяч тенге);
- либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051916-astanchanina-s-klyushkoy-arestovali-posle-ego-deystviy-v-lifte-video/