Казахстанка попала в реанимацию после использования китайских лекарств и мазей

В Шымкенте 54-летняя женщина попала в реанимацию с тяжелой формой аллергии. Как оказалось, горожанка использовала китайские мази и лекарства, передает Telegram-канал Otyrar.kz.

Как рассказали в городской больнице №2 Шымкенте, в больницу женщина была доставлена в конце ноября. Учитывая тяжесть состояния, ее госпитализировали в отделение реанимации.

По словам медиков, у пациентки наблюдались гнойные высыпания по всему телу, температура, головные боли и тошнота.

Сама казахстанка призналась, что такие симптомы беспокоили ее в течение 5 дней.

"Женщина принимала различные китайские лекарства и мази. На четвертый день применения, у нее появились симптомы аллергии. При госпитализации состояние женщины оценивалось как тяжелое. Было повреждено 90% кожного покрова тела, отек лица и тела", - прокомментировал лечащий врач пациента.

Медики проводили интенсивное лечение в реанимационном отделении в течение двух недель, очищали кровь гемофильтрацией.

В результате врачам удалось улучшить состояние пациентки. Отмечается, что ее кожа полностью восстановилась, пациентку уже выписали из больницы.

"Самостоятельное назначение и употребление неизвестных препаратов представляет большой риск для здоровья", - напоминают врачи.

Напомним, ранее в Астане вынесли приговор мужчине, который занимался нетрадиционной восточной медициной, что повлекло по неосторожности смерть человека.

Как рассказали в прокуратуре, осужденный, не имея соответствующих сертификатов и лицензии, занимался медицинской деятельностью. Потерпевшему, обратившемуся в клинику с жалобой на сонливость, была введена инъекция нелицензированного в РК препарата, после которой его самочувствие резко ухудшилось. Он умер от анафилактического шока.

Отметим, что казахстанцы могут проверить подлинность лекарств и наличие у них сертификата на сайте Наццентра экспертизы и через приложение Darikz. На сайте есть государственный реестр лекарственных препаратов, в котором указана полная информация о лекарстве, включая наименование, производителя, дату регистрации, форму выпуска, дозировку, инструкцию применения и данные об отпуске по рецепту или без него.