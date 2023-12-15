Эпилептический приступ случился у мужчины прямо на автобусной остановке в Шымкенте

У жителя Шымкента прямо на автобусной остановке случился эпилептический приступ. На помощь ему пришли двое полицейских, оказавших первую помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в Шымкенте у мужчины прямо на автобусной остановке случился эпилептический приступ. Неподалеку оказались полицейские Мухит Иманов и Муратбек Тажибай, следившие за порядком на улицах города – они оказали ему первую помощь.

"Правоохранители, быстро среагировав, перевернули его набок и положили под голову свой бушлат. Через несколько секунд припадки у мужчины прекратились", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Далее мужчину передали врачам. Родственники спасенного горожанина выразили полицейским Иманову и Тажибаю благодарность. Последние же говорят, что свой поступок героическим не считают.

Ранее мы писали о военнослужащем, который спас пожилую женщину и семью с детьми из горящего дома в Семее. Наряду с этим сообщалось о полицейском, который вытащил из огня 6-летнего ребенка в Таразе. Обоих после происшествия госпитализировали.

До этого, летом, в Акмолинской области мужчина спас тонущего ребенка, но сам из воды выбраться не смог. Другой случай произошел в Петропавловске: подросток вытащил из воды мальчика, который хотел спасти своего брата, но сам едва не лишился жизни.