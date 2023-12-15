Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Эпилептический приступ случился у мужчины прямо на автобусной остановке в Шымкенте

Опубликовано:

Автобусы в Алматы
Остановка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

У жителя Шымкента прямо на автобусной остановке случился эпилептический приступ. На помощь ему пришли двое полицейских, оказавших первую помощь, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в Шымкенте у мужчины прямо на автобусной остановке случился эпилептический приступ. Неподалеку оказались полицейские Мухит Иманов и Муратбек Тажибай, следившие за порядком на улицах города – они оказали ему первую помощь.

"Правоохранители, быстро среагировав, перевернули его набок и положили под голову свой бушлат. Через несколько секунд припадки у мужчины прекратились", – говорится на информационном медиапортале МВД Polisia.kz.

Далее мужчину передали врачам. Родственники спасенного горожанина выразили полицейским Иманову и Тажибаю благодарность. Последние же говорят, что свой поступок героическим не считают.

Ранее мы писали о военнослужащем, который спас пожилую женщину и семью с детьми из горящего дома в Семее. Наряду с этим сообщалось о полицейском, который вытащил из огня 6-летнего ребенка в Таразе. Обоих после происшествия госпитализировали.

До этого, летом, в Акмолинской области мужчина спас тонущего ребенка, но сам из воды выбраться не смог. Другой случай произошел в Петропавловске: подросток вытащил из воды мальчика, который хотел спасти своего брата, но сам едва не лишился жизни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051131-epilepticheskiy-pristup-sluchilsya-u-muzhchiny-pryamo-na-avtobusnoy-ostanovke-v-shymkente/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.