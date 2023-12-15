Пикантную проблему жителей одного из сел Туркестанской области решают чиновники

Новый дом, построенный в селе Бадам в Туркестанской области, сдали в эксплуатацию в прошлом году. У него уже вышел из строя септик, поэтому все нечистоты полились наружу. Местные чиновники обещают решить проблему, передает Первый канал "Евразия".

В стоящем на окраине села Бадам Ордабасинского района новом доме отпраздновали новоселье 12 семей из числа социально уязвимых слоев населения.

Вот только радость жителей была недолгой: начались проблемы с канализацией.

Из-за отсутствия этой системы в селе рядом с двухэтажкой сделали септик для слива нечистот, но со своей задачей он не справляется.

"Каждую неделю септик переполняется, каждую неделю нам приходится вызывать ассенизаторов и откачивать канализационные стоки, а это 20-25 тысяч тенге за раз. Мы просто не успеваем даже сложиться деньгами. В результате нечистоты стекают наружу, запах стоит здесь невыносимый", - рассказал житель дома Серик Сраил.

Также у жителей дома не вывозят мусор. Ежедневно жильцы просто бросают пакеты с отходами в яму, затем сжигают их. Есть проблемы и с питьевой водой, точнее, с ее оплатой.

"Контролер приходит каждый день, говорит, что необходимо оплатить за питьевую воду. Мы в прошлом году купили водомеры по 7000 тенге каждый, но их до сих пор никто не установил. А контролер каждый день угрожает отключить нас от водоснабжения", - рассказала жительница многострадального дома Калдархан Дюсебай.

Местные жители отмечают, что играть детям особо негде. Игровая площадка у 12-квартирного жилого дома - это всего лишь одни качели. Чиновники отметили, что при благоустройстве территории их и вовсе не было предусмотрено.

Местные власти пообещали решить все проблемы в кратчайшие сроки.

"Мы рассмотрим вопрос увеличения кубатуры септика, сделаем ПСД и выделим средства на следующий год. А пока раз в десять дней мы будет отправлять ассенизатор. Откачивать канализационные стоки будут уже бесплатно.

Что касается вывоза ТБО, сельский акимат укажет свободное место, мы поставим здесь мусорные контейнеры. Этот вопрос мы сможем решить в течение недели", - прокомментировал ситуацию руководитель отдела ЖКХ, транспорта и автомобильных дорог Ордабасинского района Арман Искаков.

Коммунальщики пообещали решить и вопрос с игровой площадкой, но только на следующий год. Что касается водомеров, их также установят в течение недели за счет "Водоканала".

Напомним, ранее сообщалось, что коридор провалился в подвал в одной из квартир в Актау. Причиной произошедшего жительница квартиры считает подтопленный от текущих труб подвал, а по мнению КСК, в квартире неправильно сделали стяжку. Проблему решили устранить обоюдными силами.

Также жители правого берега Астаны пожаловались на затопленные подвалы, из-за которых в округе стоит зловонный запах.

Люди считают, что проблемы с застоем канализационных жидкостей в домах начались, когда неподалеку заселили несколько высоток. Именно после этого к старым пятиэтажкам, находящимся в низине, по закону сообщающихся сосудов устремились фекальные массы со всей округи. Как оказалось, произошел порыв коллектора, из-за чего грунтовая вода смешалась с канализацией.