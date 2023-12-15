Черный "гелендваген" со штрафами больше чем на миллион тенге задержали в Алматы (видео)

Алматинские полицейские водворили на штрафстоянку авто Mercedes-Benz G-Класс, за которым числятся штрафы более чем на миллион тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

По данным представителей МВД, черный "гелик", со множеством неоплаченных штрафов полицейские выявили в общем потоке транспортных средств с помощью автоматизированной системы "Қорғау – Опасный водитель".

"Общая сумма задолженности по административным штрафам за нарушения ПДД, допущенные водителями автомашины Mercedes, составляет 1 млн 176 тыс. 450 тенге", – сообщили стражи порядка.

Отмечается, что автотранспорт водворен на специализированную штрафную стоянку.

Сейчас полицейские ведут работу по взысканию штрафов за нарушения правил дорожного движения в доход государства.

Напомним, в июне в Таразе стражи порядка задержали нарушителя ПДД. По данным полиции, общая сумма его штрафов превысила 900 тыс. Сообщалось, что он правила движения он нарушал ежедневно.

При этом в прошлом году в Астане полицейские выявили водителя, который за месяц нарушил ПДД более 80 раз. При проверке у мужчины не обнаружилось ни документов, ни страховки. Общая сомме его штрафов превысила 1,4 млн тенге.

А еще мы рассказывали про автолюбителя из Алматы, который "накопил" штрафов на сумму более 2,4 млн тенге.