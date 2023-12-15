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Эзотерика
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Производителя популярных БАДов наказали в Казахстане за лживые обещания

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БАД в виде порошка
Биологически активная добавка. Иллюстративное фото: Tetiana Shustyk / Getty Images

Производителя биологически активных добавок SAUMAL наказали за преувеличение их свойств в рекламе, широко распространяемой в Сети, передает NUR.KZ со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, с учетом жалоб граждан по поручению прокуратуры региона департаментом государственных доходов была проверена достоверность рекламы БАД под маркой "NEOSAUMAL, SAUMAL".

Этот БАД в виде сублимированного сухого кобыльего молока активно рекламируется в Сети в качестве уникального продукта, лечащего сахарный диабет, онкологические и другие заболевания.

В прокуратуре отметили, что в соответствии с п.2 ст.56 Кодекса "О здоровье народа и системе здравоохранения" реклама БАДов должна быть достоверной, распознаваемой без специальных знаний или применения специальных средств, не должна вводить потребителей в заблуждение посредством злоупотребления доверием.

Также Кодексом запрещается указание в рекламе способов лечения сахарного диабета, онкологических и других заболеваний, представлять БАД как уникальный, наиболее безопасный и эффективный препарат.

"SAUMAL зарегистрирован в качестве биологически активной добавки к пище как общеукрепляющее, иммунностимулирующее, успокаивающее средство. Иными словами, лекарственными свойствами не обладает и не способно лечить болезни, указываемые в рекламе. Таким образом, компания не только злоупотребляет доверием граждан, но и путем распространения заведомо ложной рекламы совершает административное правонарушение", - пояснили в надзорном органе.

В отношении производителя SAUMAL 30 ноября 2023 года был составлен протокол об административном правонарушении по ст.157 КоАП (Заведомо ложная реклама) и наложен штраф в размере 175 МРП (603 750 тенге). Он был погашен компанией 5 декабря 2023 года добровольно.

Прокуратура Алматинской области рекомендует потребителям перед покупкой БАДов, лекарств и других товаров проверять достоверность их свойств у квалифицированных специалистов, а также предупреждает товаропроизводителей об административной ответственности за  рекламу с преувеличением предназначений и свойств реализуемой продукции.

Отметим, что согласно ст.157 КоАП использование рекламодателем в рекламе информации, вводящей потребителя в заблуждение, относительно товаров, работ или услуг, а также их производителей, исполнителей или продавцов – влечет штраф на физических лиц в размере ста, на субъектов малого предпринимательства – в размере трехсот пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства – в размере пятисот, на субъектов крупного предпринимательства – в размере одной тысячи месячных расчетных показателей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2051010-proizvoditelya-populyarnyh-badov-nakazali-v-kazahstane-za-lzhivye-obeschaniya/

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