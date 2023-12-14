"Думала, землетрясение": оползень из-за прорыва трубы сошел в одном из районов Алматы

Оползень сошел в Алматы, снеся хозпостройки и ворота жилого дома. Случилось это из-за прорыва трубы. В акимате города прокомментировали ситуацию, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о сходе оползня появилась в группе " " в Facebook. Случившееся произошло 9 декабря в садоводческом товариществе "Дружба" в Медеуском районе.

"Сошедшая с горы грязевая масса в считанные минуты снесла хозпостройки, сад с огородом и, выбив ворота, выкатилась на улицу. Дом и люди в доме не пострадали, беда пролетела в двух метрах от крыльца. Как выяснилось, прорвало трубу, которую проложил к своему дому какой-то частник, без согласования, естественно", - говорится в сообщении.

Автор сообщает, что хозяин пострадавшего участка, 70-летний мужчина, нашел источник потопа, сам и вместе с помощником закрыл воду.

В посте приводится и рассказ жительницы домовладения, которое пострадало от произошедшего.

"Грязевая масса с поваленными деревьями, росшими наверху, сошла в 2-2,5 метрах от крыльца. Все произошло в 1-2 минуты. Стоял такой гул и так тряхнуло, я думала, что это землетрясение 5-6 баллов. И ещё удивилась, что дом стоит. Большая часть двора уничтожена. От сарайчиков, уличного туалета ничего не осталось.

Папа разводил кроликов для мамы, ей по состоянию здоровья надо сидеть на жесткой диете. Все 20-25 кроликов погибли. Не сразу, мы еще слышали в субботу и воскресенье, как некоторые из них пытаются выкарабкаться из-под завалов грязи, деревьев и то, что раньше было сарайчиками. К сожалению, ничем помочь зверькам мы не могли", - пишет автор.

Грязевая масса уничтожила все плодоносящие кусты смородины, винограда, ежемалины, киви морозостойкого, малины, альпийскую горку и цветы, говорится в сообщении.

Оползень. Фото: facebook.com/Защитим Алма-Ату/Алматы!

Автор уверяет, что все последствия прорыва трубы пришлось ликвидировать самостоятельно и с помощью соседей.

В акимате города сообщили, что сотрудники аппарата акима Медеуского района совместно с представителями ДЧС Алматы и ГУ "Казселезащита" выехали на место в тот же день, после обследования выявив, что на склоне горы произошел прорыв трубы диаметром 40 мм, что, в свою очередь, спровоцировало сход оползня.

"Также в ходе осмотра выявлено, что сошедшая масса остановилась в 4-х метрах от дома, не повредив его. В результате переувлажнения грунта произошло падение дерева, повреждены хозяйственные постройки и забор близстоящего дома. По данным хозяина дома, в одной из построек находились 20 кроликов, в другом - строительные материалы.

Пострадавших лиц и жертв нет. По заключению специалистов, оползень относится к чрезвычайной ситуации техногенного характера. По вопросу обеспечения питьевой водой сообщаем, что жители данного массива ранее были запитаны со скважины, расположенной по улице Курортная, которая находится на балансе СТ", - сообщили в акимате.

Там добавили, что сейчас ведутся работы по обследованию сетей нижерасположенных домов. По результатам обследования планируется в ближайшее время переподключить дома к соседним ведомственным сетям.