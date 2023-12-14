Замерзающих на трассе людей привез к себе домой полицейский в Жамбылской области

В лютый мороз трое водителей замерзали без топлива на трассе в Жамбылской области. Участковый инспектор не только привез им дизель, но и накормил ужином у себя дома, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщает информационный медиапортал ведомства, участковый инспектор полиции Жуалынского района Ербол Сейткулов, делая объезд территории, обнаружил на дороге три фуры, двигатели в которых были заглушены, несмотря на лютый мороз.

Подъехав ближе, полицейский увидел в каждом грузовике по одному человеку. Оказалось, что у них закончилось дизельное топливо, а до ближайшей заправки в сильной мороз пешком они бы просто не дошли.

Сотрудник полиции не только съездил на заправку и привез им топливо, но и забрал мужчин к себе домой, обогрел, накормил ужином и напоил горячим чаем.

Водители поблагодарили участкового инспектора и его семью за то, что они не только радушно приняли у себя дома совсем незнакомых им людей, но и буквально спасли их от неминуемой гибели.

Ранее в МЧС рассказали, как спасали замерзших казахстанцев на трассах. Сотрудники вызволили 140 человек. Среди спасенных оказались несколько десятков иностранцев.

На днях дальнобойщика из Кыргызстана спасли полицейские Павлодарской области. Он едва не стал жертвой морозов. Его машина сломалась на дороге, а сам мужчина простудился. Иностранцу помог полицейский и его семья. Они пригласили мужчину к себе домой и оказали помощь в лечении.

Как вести при сильном морозе и в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

"В холодную погоду, особенно при сильном морозе, контролируйте свое состояние, не допускайте общего и местного переохлаждения. Чаще всего переохлаждению подвергаются нижние конечности, уши, нос, пальцы рук", - говорится в сообщении спасателей.

Особую опасность зимой представляют бураны и снежные заносы. В связи с этим водителям и пассажирам авто дали следующие рекомендации: