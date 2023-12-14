Мост "разошелся по шву" из-за морозов в Павлодаре (видео)

На мосту через реку Иртыш в Павлодаре образовалась щель. Эксперты назвали это расширением деформационных швов и связали произошедшее с сильными морозами в регионе, передает Pavlodarnews.kz.

Видео, на котором продемонстрировано расхождение моста, было ранее опубликовано в одном из Instagram-пабликов Павлодарской области.

Издание со ссылкой на представителей областного филиала "КазАвтоЖола" пишет, что сотрудники ДЭУ-61 ПОФ ТОО "КАЖсервис" выявили расширение деформационного шва и расхождение перильного ограждения.

Предприятием совместно с другими, курирующими вопрос, подрядными организациями было произведено обследование моста.

"В результате обследования выявлено, что вследствие понижения температуры произошло расширение деформационных швов на 10-16 см на седьмой и девятой опоре. Сами опоры в удовлетворительном состоянии. На текущий момент вертикальное и горизонтальное смещение, как и угроза разрушения - отсутствуют", - сообщили в "КазАвтоЖол".

Между тем, как сообщает издание, этот мост - аварийный.

"Его возводили более 60 лет, он не соответствует требованиям грузоподъемности. Ездить по переправе могут только легковые автомобили и рейсовые автобусы", - пишет издание.

Ранее мы писали о том, что старый автомобильный мост через реку Иртыш находится в аварийном состоянии уже несколько лет. Вместо него планировалось построить новый мост предварительной стоимостью 38 млрд тенге.

"Существующий мост через реку Иртыш был построен в 1962 году. Текущее состояние оценивается как неудовлетворительное, которое требует реконструкции. С 2019 года мы начали проектировать данный мост. Хотели изначально сделать капитальный ремонт, но им мы не достигали всех современных параметров по пропуску грузовых автомашин", - сообщили тогда в павлодарском областном филиале АО "НК "КазАвтоЖол".