Больше тысячи семей остались без тепла в 30-градусный мороз на юге Казахстана (видео)

Жители трех сел в Жамбылской области остались без отопления из-за прорыва на магистральном газопроводе - в трубе обнаружено сразу восемь отверстий, передает сайт телеканала КТК.

Авария на газопроводе случилась еще 12 декабря. Три поселка, расположенные в 15 км от Тараза, остались без отопления. При этом, по словам сельчан, никто им не объяснил, что произошло.

"Это невозможно, в аварийку не дозвониться. Еле-еле они подняли трубку, сказали: отправим. Уже три часа, уже дом остыл, а аварийки так и нет. Газа нет, напора нет вообще, вот, вот! Это издевательство, дома маленькие дети!" - возмущены казахстанцы.

Замерзшие при минус 33 градусах сельчане в какой-то момент испугались еще сильнее. Больше чем на час отключился свет – и электронагреватели стали бесполезными. У некоторых остались дома старые печи - ими и отогревались.

"Вот так топлю печку, дрова кладу потихоньку, потому что газ выключился ночью. И вот так, хотя бы старая печка осталась. Более-менее хоть, чтоб батареи не замерзли.

Сидели, телевизор смотрели. Во сколько? Наверное, часов в десять. Такой хлопок! Думал, может, машина в дом въехала или что, КамАЗ проехал сильно. А потом вышел, смотрю: что-то воняет газом. Вон видите черное от сажи", - расказал житель села Гродеково Алексей Килиевич.

Быстро устранить аварию у коммунальщиков не получилось. В газопроводе специалисты нашли сразу восемь прорывов. Варить трубу пришлось всю ночь и еще полдня.

"Эта труба 1991 года, она уже изжила свой срок эксплуатации. Сейчас газовики устранили все прорывы. Почему так долго? Потому что погодные условия, люди работают при жутком холоде на улице почти 12 часов подряд. Постепенно подключаем потребителей. У кого разморозилась система, могут обратиться в местные исполнительные органы за помощью", - заявил заместитель акима Жамбылской области Канатбек Мадибек.

Лишь вчера к вечеру абонентов постепенно начали подключать к общей магистрали. А между тем жители областного центра тоже столкнулись с газовой проблемой. У таразцев вдруг стали замерзать итальянские редукторы, которые, как оказалось, не предназначены для таких суровых морозов.

Источник: КТК