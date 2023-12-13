Мошенники придумали "новогоднюю" схему обмана: казахстанцев призвали быть бдительнее

В преддверии новогодних праздников в Казахстане активизировались аферисты, которые предлагают несуществующие елки, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщает полиция Актюбинской области в Instagram-аккаунте, в регионе мошенниками запущена новая схема обмана простых граждан. Людям в преддверии новогодних праздников предлагают закупиться елкой, которой на деле - не существует.

Так, к примеру, на уловки аферистов попалась 46-летняя жительница Актюбинской области. Она обратилась в управление полиции Актобе с заявлением о том, что лишилась 63 тысяч тенге, переведя неизвестному лицу деньги за елку.

"Как выяснилось, женщина нашла объявление о продаже елок в соцсети Instagram, согласно которому покупателю обещали за 63 тысячи тенге красивую двухметровую елку по скидке, а также бесплатную доставку. Несмотря на то, что обязательным условием было произвести 100% предоплату, женщина, не сомневаясь, произвела оплату по указанным банковским реквизитам посредством мобильного приложения.

О том, что ее обманули, женщина поняли лишь после того, как не получила ни елку, ни денег обратно. А продавец в Instagram и вовсе перестал выходить на связь", - рассказали в полиции.

Скрин переписки пострадавшей с мошенниками. Фото: скрин переписки

Между тем, как отмечают в полиции, такой факт - не первый в этом году. Ежедневно в полицию поступают жалобы от потерпевших на действия мошенников при совершении покупок через социальные сети.

По данному факту полицией сейчас ведется расследование, все обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Управлении полиции Актюбинской области напоминают: если цена товара, продаваемого в социальных сетях, хотя бы в два раза ниже рыночной, то это, вероятнее всего, мошенничество.

"Всегда внимательно проверяйте название компании, ее адрес, производителя, продавца, есть ли у товара сертификаты безопасности. У любого уважающего себя производителя или продавца есть сайт со всеми контактами и информацией. Перезвоните, уточните. Будьте очень осторожны при совершении покупок через социальные сети", - добавили в ведомстве.