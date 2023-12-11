Проживали в нечеловеческих условиях: трех детей забрали из семьи в Павлодаре

Троих детей забрали из неблагополучной семьи в Павлодаре. Родители вели аморальный образ жизни, употребляли спиртное и не следили за детьми, передает NUR.KZ со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщает информационный медиапортал МВД, троих малолетних детей, проживающих в нечеловеческих условиях со своими родителями, обнаружили полицейские Павлодара.

В квартире, куда стражи порядка приехали, была полная антисанитария, а пьяный отец и вовсе спал на полу в одной из комнат.

"Установлено, что родители детей ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, наплевательски относятся к собственным детям. В доме не было продуктов питания, не соблюдались санитарные нормы, у детей отсутствовали спальные места.

Малолетние дети 2, 4 лет и одного года не состояли на учете в поликлинике", – сообщил первый заместитель начальника УП Павлодара Арман Каптаев.

Было принято решение детей из семьи забрать и поместить их в Дом ребенка.

Что касается родителей, то за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей в отношении них был составлен административный материал по части 1 статьи 127 КоАП РК и направлен в суд для рассмотрения.

Кроме этого, поведение родителей будет рассмотрено на городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Отмечается, что на учете органов внутренних дел области состоит 288 неблагополучных семей.

Напомним, в начале декабря мы писали о том, что четверых детей забрали органы опеки у жительницы Павлодарской области. По информации полиции, в доме царила антисанитария, отсутствовали условия для полноценного проживания детей.

Поведение матери четверых детей рассмотрели на заседании районной Комиссии по делам несовершеннолетних. В итоге комиссия решила ограничить женщину в родительских правах.

Еще один случай также произошел в Павлодарской области. В сельском регионе Аксу полицейские выявили неблагополучную семью. Родителей временно ограничили в правах, двоих детей забрали в центр поддержки. Полиция сообщила, что 40-летняя мать и 49-летний отец самоустранились от воспитания двух несовершеннолетних детей.

Отметим, что, согласно статье 127 КоАП РК, неисполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и (или) интересов несовершеннолетних детей, а также по уходу за ними и содержанию влечет штраф в размере 10 МРП (34500 тенге).

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере 15 МРП (51750 тенге) либо административный арест на срок до пяти суток.

Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное родителем или иным лицом, на которого возложены обязанности по воспитанию и (или) образованию, повлекшее употребление несовершеннолетним алкогольных напитков, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо занятие бродяжничеством или попрошайничеством, либо совершение им умышленного деяния, содержащего признаки уголовного либо административного правонарушения, влечет штраф в размере 20 МРП (69 тыс. тенге) либо административный арест на срок до 10 суток.