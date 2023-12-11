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Жительница Атырау после скандала с мужем в санатории забрала детей и заблудилась в ЗКО

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Заснеженная трасса
Заснеженная трасса. Иллюстративное фото: pexels.com

Попавшую в беду женщину с детьми спасли полицейские в Западно-Казахстанской области благодаря вызову, поступившему с кнопки SOS ее автомобиля. Один из стражей порядка пригласил заблудившихся на ночлег и накрыл дастархан, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП ЗКО.

Как сообщили корреспонденту NUR.KZ в пресс-службе ведомства, жительница Атырау с детьми заблудилась в ЗКО. Она не могла найти дорогу в сторону родного города и воспользовалась кнопкой SOS в автомобиле.

Сигнал поступил в дежурную часть ДЧС ЗКО. На место направили патрульный экипаж в составе старшего инспектора Рахымжана Мурзагалиева и инспектора Джохара Ертаева.

"Выяснилось, что супружеская пара с двумя детьми из Атырауской области отдыхала в санатории ЗКО. Накануне между супругами произошел скандал. После женщина забрала детей и уехала на своем авто. От того, что она не ориентировалась на местности, не могла найти дорогу в сторону Атырау. Кроме того, у нее был неисправен сотовый телефон", - рассказали в ведомстве.

Приехавшие на помощь полицейские предупредили об опасности ночной езды. Джохар Ертаев пригласил женщину с детьми на ночлег к себе домой. Страж порядка созвонился с мамой и предупредил, что привезет гостей.

Родители полицейского встретили женщину с детьми, накрыли дастархан, накормили, устроили на ночь. Утром гостей проводили, показав дорогу в Атырау.

Женщина очень благодарна полицейским за оказанную помощь и теплый прием.

Отметим, что служители закона не раз приходили на помощь людям, оказавшимся в беде.

Так, в Акмолинской области сотрудник пробации помог встать на ноги своему бывшему подучетному, который остался на улице после того, как его бросила семья. Сегодня у попавшего в беду мужчины все хорошо - новая семья, растет сын, он поддерживает отношения со старшими детьми.

Ранее также стала известна другая удивительная история со счастливым концом, которая приключилась с иностранцем в Казахстане. Гражданин Молдовы оказался в нашей стране без вещей и документов. Ему помогли полицейские Кокшетау, которые нашли его супругу и дочь в Москве.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050212-zhitelnitsa-atyrau-posle-skandala-s-muzhem-v-sanatorii-zabrala-detey-i-zabludilas-v-zko/

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