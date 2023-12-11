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Семья из Казахстана на внедорожнике застряла в сугробе в Кыргызстане (видео)

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Машина застряла в снегу
Машина застряла в снегу. Кадр из видео: МЧС Кыргызстана

Помощь спасателей потребовалась туристам из Казахстана в Иссык-Кульской области Кыргызстана - семья из пяти человек оказалась в снежном плену, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС КР.

Инцидент произошел в субботу, 9 декабря. Внедорожник, направлявшийся на пастбище Кызыл-Кия-Башарин, застрял в сугробе и не смог выбраться самостоятельно.

Как оказалось, в машине находилась семья из пяти человек - все они являются гражданами Казахстана. Туристы, по информации МЧС, приехали в Кыргызстан, чтобы посетить горнолыжный курорт "Каракол".

На место событий прибыли спасатели, которые на своем транспорте сумели вытащить внедорожник казахстанцев из сугроба.

Спасенные оставались в городе Каракол пока погода не улучшилась.

На официальном сайте МЧС Казахстана спасатели призывают граждан не пренебрегать мерами безопасности и рекомендациями:

  • ни в коем случае не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду и при штормовых предупреждениях:
  • не стоит рисковать собственной жизнью;
  • ознакомиться с погодными условиями и закрытием дорог.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050178-semya-iz-kazahstana-na-vnedorozhnike-zastryala-v-sugrobe-v-kyrgyzstane-video/

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