Семья из Казахстана на внедорожнике застряла в сугробе в Кыргызстане (видео)
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Помощь спасателей потребовалась туристам из Казахстана в Иссык-Кульской области Кыргызстана - семья из пяти человек оказалась в снежном плену, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС КР.
Инцидент произошел в субботу, 9 декабря. Внедорожник, направлявшийся на пастбище Кызыл-Кия-Башарин, застрял в сугробе и не смог выбраться самостоятельно.
Как оказалось, в машине находилась семья из пяти человек - все они являются гражданами Казахстана. Туристы, по информации МЧС, приехали в Кыргызстан, чтобы посетить горнолыжный курорт "Каракол".
На место событий прибыли спасатели, которые на своем транспорте сумели вытащить внедорожник казахстанцев из сугроба.
Спасенные оставались в городе Каракол пока погода не улучшилась.
На официальном сайте МЧС Казахстана спасатели призывают граждан не пренебрегать мерами безопасности и рекомендациями:
- ни в коем случае не выезжать за пределы населенных пунктов в непогоду и при штормовых предупреждениях:
- не стоит рисковать собственной жизнью;
- ознакомиться с погодными условиями и закрытием дорог.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2050178-semya-iz-kazahstana-na-vnedorozhnike-zastryala-v-sugrobe-v-kyrgyzstane-video/