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"Отреагировал на крики": полицейский помешал силой затащить девочку в подъезд чужого дома в Семее (видео)

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Полицейский рядом с мужчиной и девочкой
Полицейский рядом с мужчиной и девочкой. Скриншот: t.me/dp_abai

Сотрудник полиции в Семее, услышав крики ребенка, прибежал к девочке на помощь. Оказалось, что ее силой пытались затащить в чужой подъезд, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

7 декабря в Семее участковый инспектор полиции лейтенант Рымгали Жибраев услышал на улице крики девочки.

"Установив место, откуда издавались крики, страж порядка выбежал на улицу, где увидел мужчину, который удерживал в руках маленькую девочку", – сообщается в официальном Telegram-канале областного ДП.

Жибраев встал между мужчиной и ребенком. Затем он схватил его одной рукой, чтобы доставить в пункт полиции, другой рукой держал руку девочки.

"Установлено, что ребенок учится в 6 классе одной из школ города Семей, проходя мимо одного из домов в микрорайоне Карагайлы, столкнулась с неизвестным мужчиной, который схватил ее", – сообщили в полиции.

Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени". Девочку передали родителям. Начато досудебное расследование, мужчина задержан.

Ранее мы рассказывали, как военный спас пожилую женщину и семью с детьми из горящего дома в Семее.

До этого, в ноябре, полицейский из Тараза Сабит Журмухамедов вытащил из горящего многоэтажного дома 6-летнего ребенка в Таразе. Обоих после происшествия госпитализировали.

В январе, в Туркестанской области сотрудник полиции оказал 2-летнему ребенку, потерявшему сознание, первую помощь. Такой же случай произошел позже в Алматы – участковый спас девочку, подавившуюся конфетой.

В июле подросток из Петропавловска вытащил из воды 13-летнего мальчика, который хотел спасти своего брата, но сам едва не утонул.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2049771-otreagiroval-na-kriki-politseyskiy-pomeshal-siloy-zataschit-devochku-v-podezd-chuzhogo-doma-v-semee-video/

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