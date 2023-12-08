"Отреагировал на крики": полицейский помешал силой затащить девочку в подъезд чужого дома в Семее (видео)

Сотрудник полиции в Семее, услышав крики ребенка, прибежал к девочке на помощь. Оказалось, что ее силой пытались затащить в чужой подъезд, передает NUR.KZ со ссылкой на областной ДП.

7 декабря в Семее участковый инспектор полиции лейтенант Рымгали Жибраев услышал на улице крики девочки.

"Установив место, откуда издавались крики, страж порядка выбежал на улицу, где увидел мужчину, который удерживал в руках маленькую девочку", – сообщается в официальном Telegram-канале областного ДП.

Жибраев встал между мужчиной и ребенком. Затем он схватил его одной рукой, чтобы доставить в пункт полиции, другой рукой держал руку девочки.

"Установлено, что ребенок учится в 6 классе одной из школ города Семей, проходя мимо одного из домов в микрорайоне Карагайлы, столкнулась с неизвестным мужчиной, который схватил ее", – сообщили в полиции.

Согласно проведенному медицинскому освидетельствованию, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения "средней степени". Девочку передали родителям. Начато досудебное расследование, мужчина задержан.

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В январе, в Туркестанской области сотрудник полиции оказал 2-летнему ребенку, потерявшему сознание, первую помощь. Такой же случай произошел позже в Алматы – участковый спас девочку, подавившуюся конфетой.

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