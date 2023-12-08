Вандалы снова сломали остановку в Астане (видео)

Очередных вандалов выявили в Астане полицейские - от нарушителей общественного порядка пострадали остановка и жилой дом, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат столицы.

Днем 5 декабря в полицию района Алматы поступило сообщение о том, что по улице Нажимеденова, 52 рабочий ломает облицовку дома. Факт подтвердился, когда стражи порядка прибыли на место событий.

Ими был задержан нарушитель, в отношении которого возбудили административное производство по статье "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества" - материалы передали в суд.

Помимо этого полицейскими был задержан несовершеннолетний, который, как сообщили стражи порядка, повредил внутреннюю обшивку теплой остановки на улице Кеменгерулы.

Напомним, ранее жителя Астаны, выбившего стеклянную стену автобусной остановки, сняли на видео. Полицейские позже установили его личность и привлекли к ответственности. Позже был арестован второй участник инцидента с выбитым стеклом на автобусной остановке в Астане.

Позже от рук вандалов пострадала еще одна остановка - полицией был задержан 18-летний парень, разбивший стекло остановочного павильона.

А несколько дней назад пожилая пара пострадала при обрушении остановки в Астане - стекло рухнуло на людей, стоящих рядом. Пострадавших госпитализировали в Многопрофильную городскую больницу №1. одному из пострадавших потребовалось оперативное лечение.